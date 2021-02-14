14 Şubat 2021 Pazar 18:01 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 18:01

Milyonlarca öğrenci yarın dersbaşı yapacak. Köy okullarında yüz yüze eğitim başlayacak. Köy okullarının dışındaki okullar ise uzaktan eğitime devam edecekler. Yağışların başlamasıyla birlikte kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Yarın başlayacak olan yüz yüze eğitime bazı illerde 1 gün ara verildi. Bazı illerde ise yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim ertelendi. Peki İstanbul'da kar tatili olacak mı? Köy okullarına kar tatili var mı? İstanbul'da okullar tatil mi? İşte kar tatili olan iller...

BU İLLERDE OKULLARA KAR TATİLİ

2020-2021 eğitim-öğretim döneminin ikinci dönemi yarın başlıyor. Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Türkiye genelindeki köy okulları ve anaokulları yarın açılacak. Bu kapsamda yüz yüze eğitime başlayacak olan köylerdeki öğrenciler, Köy okullarına kar tatili var mı? sorusuna yanıt arıyor.

Yapılan açıklamalarda yoğun kar yaşığı nedeniyle Çanakkale, Balıkesir, Zonguldak, Sakarya, Edirne ve Tekirdağ'da yarın okullar tatil edildi. Peki İstanbul'da kar tatili olacak mı? İstanbul'da okullar tatil mi? İşte detaylar.

İSTANBUL'DA KAR TATİLİ OLACAK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da okulların tatil edilmesiyle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. yoğun kar yağışı yaşanan ilçelerdeki hamile ve engelli vatandaşlar da valilikten yapılacak açıklamayı bekliyor.

EDİRNE'DE BAZI İLÇELERDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Edirne ve bazı ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Dünden bu yana aralıksız yağan kar nedeniyle Hıfzısıhha Kurulları merkez ilçe ile Keşan, Enez, İpsala, Uzunköprü ve Havsa ilçelerine bağlı köy okullarında yarın başlaması planlanan eğitime 1 gün ara verilmesi kararı aldı.

Lalapaşa ve Meriç ilçeleri ile ilgili kararın ise akşam saatlerinde belirlenecek.

TEKİRDAĞ'DA 2 GÜN

Tekirdağ'da yoğun kar, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yüz yüze eğitime yönelik karar aldı. Karara göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi okullarda yarın başlayacak yüz yüze eğitim 2 gün süreyle ertelendi. Söz konusu okullardaki eğitim, 2 gün boyunca uzaktan yapılacak.

ZONGULDAK'TA YÜZ YÜZE EĞİTİM ERTELENDİ

Zonguldak'ta, Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitim, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle 1 gün ertelendi.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı gibi ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı özel ve resmi okullarda Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin, 1 gün süreyle ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Eğitimin aksamaması için pazartesi günü uzaktan eğitim yapılacak.

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL

Sakarya'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

BALIKESİR'DE YÜZ YÜZE EĞİTİM SALI GÜNÜNE ERTELENDİ

Balıkesir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın başlayacak yüz yüze eğitim Salı gününe ertelendi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yarın başlanması planlanan yüz yüze eğitimin, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir gün süreyle ertelendiğini açıkladı.

Vali, "Ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE'DE EĞİTİME BİR GÜN ARA

Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle il genelinde okullarda yarın yüz yüze eğitim yapılamayacak. Açıklamada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli çalışanlar ile hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.