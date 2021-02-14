14 Şubat 2021 Pazar 15:48 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 15:48

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Gece saatlerinden bu yana durmadan devam eden kar yağışı, İstanbulluları sevindirdi. İşe gidecek olanlar ise İstanbul'da kar yağışı ne kadar devam edeceğini merak ediyor. Meteoroloji, yayınladığı hava durumu raporunda İstanbul için; yoğun kar, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı uyarısında bulundu. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? İşte İstanbul 5 günlük haritalı hava durumu raporu.

Sıcaklıklarda yaşanan ani düşüşle beraber etkisini göstermeye başlayan yağışlarla beraber Marmara Bölgesi adeta beyaza büründü. İstanbul'da Avrupa Yakası'nda başta Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ilçeleri olmak üzere İstanbul'da birçok bölgede kar yağışı devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca ve Aydos Tepesi gibi yüksek yerlerin yanısıra Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye ve Üsküdar'da yoğun kar yağışı etkili.

İstanbul'daki kar yağışı devam ederken bazı ilçelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Uzun süredir evde olan çocuklar karın tadını çıkardı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da kar yağışı Perşembe gününe kadar devam edecek. Çarşamba günü gece saatlerinden itibaren sona erecek olan kar yağışı Cuma günü yeniden yağmurla karışık şekilde kendini göstercek.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (HARİTALI)