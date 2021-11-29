İstanbul'da lodos ne zaman bitecek? Son dakika MGM İstanbul'da rüzgar durumu

29 Kasım 2021 Pazartesi 14:53 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 14:53

İstanbul'da lodos gece saatlerinden itibaren etkili oluyor. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına bazı ilçelerde çatıları uçurup ağaçları devirirken, sahil kesimlerinde dev dalgalar oluşturdu. İstanbul'da lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi. Peki İstanbul'da lodos ne zaman bitecek? İşte Son dakika MGM İstanbul'da rüzgar durumu

İSTANBUL'DA LODOS NEDENİYLE ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM, İstanbul'da kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Bugün sabah saatlerinden bu yana beklenen lodos etkisini gösterdi. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde ve Bakırköy Sahili'nde dalgalar oluştu. Lodos nedeniyle dalgaların yüksekliği zaman zaman yaklaşık 3 metreye kadar ulaştı.

İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal oldu. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde ve Bakırköy Sahili'nde Lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu. İstanbul'da Lodos, birçok ilçede etkisini gösterdi.

İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve ara ara yağan çamur nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Son dakika MGM İstanbul'da rüzgar durumu nedeniyle çamur yağdı. Arnavutköy'de bir binanın çatısı lodosun etkisiyle uçtu. Mahalle sakinleri o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İSTANBUL'DA LODOS NE ZAMAN BİTECEK?

Denizdeki hızı saatte 90 kilometreye ulaşan lodos, İstanbul'u Perşembe günü terkedecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün sabah saatlerinden sonra Marmara'nın batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, Salı (30.11.2021) günü sabah saatlerine kadar İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Son dakika: MGM İSTANBUL'DA RÜZGAR DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının bugün, kuvvetli lodos etkisi ile artarak, mevsim normallerinin 7-11 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

MARMARA'DA 3 GÜNLÜK RÜZGAR DURUMU

TEKİRDAĞ VE ÇANAKKALE'DE DE SEFERLER İPTAL

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri saat 12.00 itibariyle geçici olarak durduruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı fırtına ve yağış uyarısının ardından Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi, Tekirdağ'dan Karabiga, Avşa ve Marmara Adası feribot seferleri iptal edildi.

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