İstanbul MGM 15 günlük hava durumu! Yarınki hava durumu nasıl olacak?

30 Kasım 2021 Salı 09:37 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 09:37

Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu raporuna göre İstanbul ve çevresinde yağışla birlikte fırtına etkili olacak. MGM'nin yarınki hava durumu raporuna göre ise hava sıcaklığı akşam saatlerinde düşecek. Rüzgar, yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Marmara genelinde etkili olacak. Peki yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte MGM'nin uyarıları, yarınki hava durumu ve İstanbul'da 15 günlük hava durumu.

Meteoroloji'nin yayımladığı yarınki hava durumuna göre, Pazartesi akşam saatlerine kadar Marmara, Kıyı Ege ve Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Karadeniz kıyıları ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki Yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte MGM'nin tüm bölgeler ve İstanbul için 15 günlük hava durumu raporu

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji (MGM) hava durumu raporunu yayımladı. Yarınki hava durumu raporuna göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun Kuzeybatısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının bugün, kuvvetli lodos etkisi ile artarak, mevsim normallerinin 7-11 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Salı günü Güney Doğu Anadolu bölgesi dışında tüm yurtta yağış bekleniyor.

Çarşamba Günü ise iç bölgelerde kar yağışı başlayacak.

Perşembe günü yurt genelinde hava güneşli ve parçalı bulutlu seyrederken; Bitlis, Van, Hakkari ve Artvin'de kar yağışı görülecek.

Cuma günü Marmara'nın Batısı ve İzmir, Aydın ve Muğla'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İSTANBUL'DA 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN 17 İLE SARI VE TURUNCU UYARI!

Meteoroloji, 17 ili turuncu, 35 ili de sarı kod ile uyardı. İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgâr bekleniyor.

MGM'den Turuncu uyarı yapılan iller:

İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

MGM'den Sarı uyarı yapılan iller:

Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize.

İzmir'de şiddetli fırtına nedeni ile deniz taşarken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kocaeli'de ise lodos nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın kuvvetli rüzgarın beklendiği İstanbul'da tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

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