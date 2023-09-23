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İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı

Beyoğlu'nda T1 Kabataş-Bağcılar hattı tramvayı, İETT otobüsüne çarptı. Kaza sonrası trafik durma noktasına geldi, Kabataş-Fındıklı arasındaki seferlere ara verildi. Araçların kaldırılmasıyla seferler ve caddedeki trafik normale döndü.

IHA23 Eylül 2023 Cumartesi 17:58 - Güncelleme:
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T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyoğlu Fındıklı istasyonunda saat 16.10 sıralarında kaza meydana geldi. İddiaya göre, kendisine kırmızı ışık yanarken yola devam eden tramvay, o sırada kavşaktan sola dönmek isteyen 34 HO 1939 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün sol ön tarafında bulunan cam çatladı. Hem tramvayda hem de otobüsteki yolcular hızlıca tahliye edilirken, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

SEFERLERE ARA VERİLDİ

Kaza nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının seferlerine Kabataş'tan Fındıklı istikametinde ara verildi. Olayın yaşandığı Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde de trafik durma noktasına geldi. Tramvayın ve otobüsün olay yerinden kaldırılması ile seferler yeniden devam ederken, caddedeki trafik de normale döndü.

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