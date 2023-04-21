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İşte son anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan fark attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan rakiplerine fark attı. Ankete katılanların yüzde 51,4'ü 'Erdoğan' dedi. Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 41,8'de kaldı.

Yeni Şafak21 Nisan 2023 Cuma 15:18 - Güncelleme:
İşte son anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan fark attı
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Areda Survey'in son anketinde 14 Mayıs'a 3 hafta kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakiplerine fark attı. Katılanların yüzde 51,4'ü Erdoğan'a oy vereceğini açıklarken, Kılıçdaroğlu, yüzde 41,8'de kaldı. Katılımcıların yüzde 4,6'sı Muharrem İnce'yi, yüzde 2,2'si de Sinan Oğan'ı işaret etti. Seçimin ikinci tura kalması durumunda ise, Erdoğan'a yüzde 53,5; Kılıçdaroğlu'na ise yüzde 46,5 destek geldi. Partilerin yüzdelik oy oranları ise şöyle: AK Parti: 41,1; CHP: 25,4; Yeşil Sol Parti: 10,1; MHP: 8,8; İYİ Parti: 6,9; Memleket Partisi: 3,3; Yeniden Refah: 1,5; Türkiye İşçi Partisi: 1,1; Zafer Partisi: 1,1.

14 Mayıs'a 23 gün kala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarındaki artış anketlere de yansıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Araştırma şirketi Areda Survey 15-20 Nisan tarihlerinde 17 bin 400 kişiye seçimde hangi aday ve partiye oy vereceklerini sordu. Katılımcıların yüzde 51'4'ü Erdoğan'a oy vereceğini belirtti. Milletvekili seçimlerinde ise katılımcıların yüzde 41,1'i AK Parti'ye oy vereceğini söyledi. MHP'ye oy vereceklerin oranı ise yüzde 8,8.

AÇIK ARA İLK SIRADA

Araştırmada, "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy veririsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 51,4'ü Recep Tayyip Erdoğan cevabını verdi. Erdoğan'a en yakın isim yaklaşık 10 puan geriden gelen 6'lı Masa ve HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu yüzde 41,8'de kaldı. Katılımcıların yüzde 4,6'sı Muharrem İnce'yi, yüzde 2,2'si de Sinan Oğan'ı işaret etti.

İKİNCİ TURDA DA ERDOĞAN

Seçimin ikinci tura kalması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyları artıyor. Ankette, yer alan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 53,5'i Erdoğan, yüzde 46,5'i Kılıçdaroğlu cevabını verdi.

AK PARTİ'DEN 15,7 PUAN FARK

"Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna ise katılımcılar şu cevabı verdi: Yüzde 41,1 AK Parti, yüzde 25,4 CHP, yüzde 10,1 Yeşil Sol Parti, yüzde 8,8 MHP, yüzde 6,9 İYİ Parti, yüzde 3,3 Memleket Partisi, yüzde 1,5 Yeniden Refah Partisi, yüzde 1,1 Türkiye İşçi Partisi, yüzde 1,1 Zafer Partisi, yüzde 0,4 Büyük Birlik Partisi. Katılımcıların yüzde 0,3'ü de diğer partilere oy vereceklerini beyan etti.

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