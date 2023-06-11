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İstiklal Yolu yürüyüşünde ikinci kamp alanına ulaşıldı

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği tarihi İstiklal Yolu'nun İnebolu-Kastamonu güzergahında düzenlenen 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nde katılımcılar, ikinci gün 40 kilometrelik etabı tamamladı.

AA11 Haziran 2023 Pazar 00:13 - Güncelleme:
İstiklal Yolu yürüyüşünde ikinci kamp alanına ulaşıldı
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Cuma günü İnebolu'da düzenlenen törenin ardından 95 kilometrelik İstiklal Yolu yürüyüşüne başlayan katılımcılar, bugün akşam saatlerinde konaklamanın yapılacağı Ecevit Hanı mevkisine geldiler. Burada çadır kuran yürüyüşçüler, ateş etrafında dinlenip sohbet ettiler.

Yürüyüş grubunun lideri Alp Arslan, AA muhabirine, yürüyüşün sorunsuz devam ettiğini söyledi.

İlk 2 günde 40 kilometre yürüdüklerini belirten Arslan, "Sıfırdan 950 rakıma kadar çıktık. Bugün parkurun en güzel bölümünü yürüdük. Bu kutlu yolda Şehit Şerife Bacıları ve şehitleri anmak için yürüyoruz. İstiklal Yolu'nda Atatürk ve şehitlerimizi anmak için yürüyoruz. Bütün yürüyüşçüler bu ruhla yürüyorlar." dedi.

Katılımın yoğun olduğunu ifade eden Arslan, "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin her yerinden bu yürüyüşe katıldılar. Bu yürüyüş çocuklara bırakacağımız miras." diye konuştu.

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