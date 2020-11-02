İzmir depreminde 58 saat sonra gelen müjde: 14 yaşındaki İdil kurtarıldı

01 Kasım 2020 Pazar 17:08 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 01:42

İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü.

İzmir'i sarsan deprem ile ilgili önemli gelişmeler:

01.05: İzmir'deki Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin yaralı çıkarıldı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, arama kurtarma çalışmalarından sevindirici bir haber geldi.

Enkaz altında kalan 14 yaşındaki İdil Şirin'le temas kuran ekipler, titiz bir çalışmanın ardından kız çocuğunu sıkıştığı yerden kurtardı ve enkaz altında ilk yardım gerçekleştirdi.

Depremden yaklaşık 58 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılan İdil Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İdil Şirin, enkaz altından yaralı kurtarılan 105'inci kişi oldu.

Çalışmaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da izledi.

Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İdil çıktı" ifadesine yer verdi.

Sosyal medyada İdil Şirin ile kardeşinin enkaz altında olduğu ve kendilerinden haber alınamadığı bilgisi paylaşılmıştı.

00.32: AFAD'dan yapılan açıklamada, İzmir'deki depremde can kaybının 73 olduğu bildirildi.

Açıklamada, 961 kişinin yaralandığı, bunlardan 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 218'inin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

20.44: AFAD'dan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, 949 kişinin yaralandığı, bunlardan 729'unun tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 220'sinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

19.45: İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi.

18.51: Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rıza Bey apartmanındaki incelemelerden sonra açıklamalarda bulundu.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

Depremin olmasından 52 saat geçti, aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları yoğun ve titizlikle devam ediyor. Hasarlı binalara girilmemeli. 104 vatandaşımızı enkazdan kurtardık.

Hasar tespit çalışmalarında an itibarıyla 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı ve 1041 bağımsız bölümden oluşuyorVatandaşlarımıza yardımları bugün itibarıyla ödemeye başladık.

Bayraklı'daki her mahalleye Afet Koordinasyon çadırı kuruyoruz.

Kaymakamlarımız bütün muhtarlarımız bir araya gelerek talepleri aldı.

Eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira yardım yapılacak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda.

Zarar durumuna göre oransal olarak esnafımıza yardım yapılacak. Esnafımızın 15 milyon lira hasarı var.

(Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışması) Yan taraftaki görmüş olduğumuz binaların da hasar tespitlerini yaptık. Ağır hasarlı binalar olduğu için onları da anbean lazer tarayıcılarla takip ediyoruz. Oradaki herhangi bir hareket veya yıkılma riski enkazda arama kurtarma faaliyeti yapan arkadaşlarımızın can güvenliği riski açısından çok önemli.

18.03: İzmir'de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle ara verildi. Depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bitişiğindeki ağır hasarlı 9 katlı binada yana yatma tespit edildi. Binanın yıkılma riski üzerine Rıza Bey Apartmanı enkazındaki ekipler, çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.

17.28: İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 62 oldu. AFAD verilerine göre, yaralı 940 kişiden 722'si taburcu oldu, 218 kişinin tedavisi devam ediyor.

17.18: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de toplam 2 bin 505 okuldan sadece 139'unda hafif sorunlar bulunduğunu bildirdi.

17.15: İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 60 oldu. AFAD verilerine göre, yaralı 940 kişiden 722'si taburcu oldu, 218 kişinin tedavisi devam ediyor.

17.02: Hakimler ve Savcılar Kurulu, deprem nedeniyle İzmir'deki yargılamalarda 15 gün boyunca uygulanacak tavsiyeleri içeren yazıyı teşkilata gönderdi. Yazıya göre, tutuklu ve acil işler, zaman aşımı yakın soruşturma/kovuşturma dosyaları ile yürütmenin durdurulması istemlerine hassasiyet gösterilecek. İzmir'de depremden bizzat veya yakınları etkilenen hakim ve savcıların izin talepleri konusunda hassas davranılacak.

HSK'dan İzmir kararı: 15 gün boyunca sadece acil dosyalara bakılacak

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 6.98 km olarak açıklandı. İzmir'de korkutan artçı sarsıntı! İzmir’in Bayraklı ilçesinde depremde ağır hasar gören Karagöl Apartmanı’nın kontrollü yıkım işlemi başlatıldı.

"4'ÜN ÜZERİNDE 42 ARTÇI"

15.00: AFAD'dan yapılan açıklamada, '30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 42 artçı olmak üzere, toplam 922 artçı sarsıntı yaşanmıştır' denildi.

14.45: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden 33 saat sonra enkazdan çıkarılan Ahmet Çitim'i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'dan İzmir açıklaması!

Samsun'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmirlilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Erdoğan, "Şu an itibarıyla 58 vefatımız var, 896 yaralımız var." dedi.

14.10: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'deki depremle ilgili, 'Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül ettirdi, bilirkişi heyetleri isimlerini belirledi' dedi.

14.07: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'deki deprem nedeniyle okul binaları için endişe edilecek bir durumun olmadığını bildirdi. Depremin ardından enkaz altındakilere sağ ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Selçuk, şöyle konuştu: "İzmir'de 3 bin 600 okulumuzda yaklaşık olarak 850 bin öğrencimiz var. İzmir'de 850 bin öğrencimizin öğrenim gördüğü okullarda bir hasarımız söz konusu değil. 139'unda hafif hasarlar söz konusu ama bununla ilgili tedbirler alınacak. 15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde hangi okulumuzda durum nedir, ne tür hasar vardır, bunların saptanması ve bir havuzda toplanması sağlanabildi. Okularımızla ilgili endişe edilecek bir durum olmadığını net bir şekilde ifade edebilirim."

13.50: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde can kaybının 55'e yükseldiğini duyurdu. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Koca, 3'ü ağır, 8 vatandaşın da yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi

İzmir'deki depremde tamamen yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı’nda cesedi çıkarılan 3 kişinin kimliği belli oldu. Hayatını kaybedenlerin Çiğdem Gümüşel, oğlu Rüzgar Gümüşel ve Çiğdem Gümüşel'in annesi Belkıs Onat olduğu belirtildi.

12.45: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '139 okulumuzdaki küçük ölçekli hasarların, bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizi yapılıyor. Gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. İzmir'de okullarımızla ilgili Allah'a şükür bir sorun yaşamadık' dedi.

11.56: İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin, Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sırasında iki vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

11.10: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, Buse Hasyılmaz'ı ziyaret ettiğini söyledi. Koca, 'Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak.' Bakan Koca, depremin yaşandığı İzmir halkını koronavirüse karşı da uyardı. Koca, 'Hepimiz can kurtarma derdindeydik. Koronavirüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz. Gerekli dikkati tekrar gösterelim. Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim' dedi.

10.40: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem ile ilgili son dakika gelişmelerini aktardı. Oktay, bölgede 26 alanda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 51'e yükseldiğini duyurdu. Oktay, 4 ve üzeri büyüklükte 831 artçının da meydana geldiğini açıkladı. 26 acil yıkılması gereken binanın olduğunu belirten Oktay 21 bin kişi için 3 bin 880 çadırın kurulacağını söyledi.

Depremde ağır hasar alan 26 bina acil yıkılacak AFAD ekipleri İzmir'de vatandaşların barınma ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla çeşitli noktalara çadır kentler kurdu. AFAD'ın, Bornova eski ilçe stadınına kurduğu 210 çadırın 106'sında yaklaşık 400 kişi barınıyor.

10.30: 7 katlı Doğanlar Apartmanı’nın enkazında sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Ekipler, saat 09.30 sıralarında enkaz altından 3 kişinin cansız bedenini çıkardı. Doğanlar Apartmanı'nın enkazından şu ana kadar 14’ü sağ toplam 24 kişi çıkarıldı.

10:05: Kandilli Rasathanesi Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

09.30: AFAD, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 49 olduğunu, 214 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

08.40: AFAD, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 olduğunu, 229 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

07.00: AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiğini açıkladı.

05.30: AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı.