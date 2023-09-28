İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2023 Perşembe / 14 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4174
  • EURO
    29,0298
  • ALTIN
    1640.74
  • BIST100
    8218.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de 3 günlük bebeği kaçıran kadın hakkında yeni gelişme
Güncel

İzmir'de 3 günlük bebeği kaçıran kadın hakkında yeni gelişme

İzmir'in Konak ilçesinde, hastaneden 3 günlük bebeği kaçıran kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 20:33 - Güncelleme:
İzmir'de 3 günlük bebeği kaçıran kadın hakkında yeni gelişme
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan S.G'nin (51) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin, ifadesinde, 9 ay kadar önce hamile kaldığını, o dönemde düşük yaptığını, bu durumu erkek arkadaşından gizlediğini ve onu evliliğe ikna etmek için bebeği kaçırdığını söylediği belirtildi.

S.G, bebeği kaçırmadan önce birkaç gün hastaneye gittiğini, kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtarak Suriyeli ailenin güvenini kazandığını da ifadesinde anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

OLAY

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde Suriyeli ailenin 4 gün önce doğan bebeği, kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan ve bebeği teste götüreceğini söyleyen kadın tarafından dün kaçırılmıştı.

Durumu fark eden ailenin ihbarıyla harekete geçen polis, şüphelinin hastaneden taksiyle uzaklaştığını, Tarihi Kemaraltı Çarşısı'nda kıyafetlerini değiştirdiğini ve erkek arkadaşının Karabağlar'daki evine gittiğini belirlemişti. Şüpheli, düzenlenen operasyonla dün gözaltına alınmış, bebek ailesine teslim edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.