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İzmir'deki deprem sonrası iyi haberler peş peşe geliyor: Kurtarıldılar

İzmir'deki büyük depremin ardından Hülya Özmet, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, 16 yaşındaki İnci, Rıza Bey apartmanında enkaz altından, Nurcan Tosun ise Barış Apartmanı enkazından 17 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

AA31 Ekim 2020 Cumartesi 08:10 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 08:32
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İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Rıza Bey Apartmanı enkazından 16 yaşındaki İnci Okan ve Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından da Hülya Özmet, yaklaşık 17 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Deprem sonrası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz'ın yanında bulunan İnci Okan'dan sevindirici haber geldi.

Buse ve ailesinin ardından 16 yaşındaki İnci Okan da arama kurtarma ekiplerinin çabası sonucu 17 saat sonra çıkarıldı. Okan'ın yaralı olarak çıkarılması yakınlarını ve çevredeki vatandaşları sevindirdi.

Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda da arama kurtarma ekipleri, başarılarına devam ediyor.

Son 1,5 saatte Fadime Tolu ve Gülçin Aykut Soydan'ın ardından Hülya Özmet de yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.

Özmet, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Bir iyi haber daha: 16 saat sonra kurtarıldı

15 saat sonra enkazdan kurtarıldı

62 yaşındaki Emine Eren 14 saat sonra enkazdan çıkarıldı

İşte o anlar! Buse 9,5 saat sonra kurtarıldı

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