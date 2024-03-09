İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2024 Cumartesi / 29 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9147
  • EURO
    35,0404
  • ALTIN
    2234.01
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Jandarma uyuşturucuya geçit vermedi! Aydın'daki operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

Jandarma uyuşturucuya geçit vermedi! Aydın'daki operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'da uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı.

IHA9 Mart 2024 Cumartesi 10:00 - Güncelleme:
Jandarma uyuşturucuya geçit vermedi! Aydın'daki operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
ABONE OL

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Koçarlı ilçesinde H.İ. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonunda yakalanan Ö.B., Ö.E., M.D., H.İ., F.G. ve A.D. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.