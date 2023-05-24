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  • ''Kazanırsa iç savaş çıkar, FETÖ geri döner'' diyen Özdağ, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
Güncel

''Kazanırsa iç savaş çıkar, FETÖ geri döner'' diyen Özdağ, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, PKK ve siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleyeceklerini açıkladı. Açıklama sonrası akıllara Özdağ'ın geçtiğimiz aylarda Kılıçdaroğlu ile ilgili söylediği sözler geldi. Ayrıca Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin kurumsal olarak defalarca duyurduğu mülteciler konusundaki 'Eve dönüş' planıyla ilgili iftira atarak masadaki yerini aldı.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 11:47 - Güncelleme:
''Kazanırsa iç savaş çıkar, FETÖ geri döner'' diyen Özdağ, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
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28 Mayıs seçimi öncesi siyaset gündemi oldukça hareketli geçiyor.

14 Mayıs seçimlerinden yüzde 5,17 oy oranıyla çıkan Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleyeceklerini duyurdu.

Öte yandan bu karar Özdağ'ın geçtiğimiz aylarda katıldığı bir YouTube kanalında söylediği sözler tekrar gündeme getirdi.

Programda kendisine yöneltilen, "Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye'nin nasıl bir yol alacağını düşünüyorsunuz?" sorusunu cevaplayan Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun eğer kazanırsa HDP desteği ile kazanabileceğinin altını çizerek, "Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasında etkileşim yoğunlaşır. Bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde karışıklıklar çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler ve Türkiye iç savaşı çıkar" ifadelerini kullandı.

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"6'LI MASA DÖNERSE FETÖ DE DÖNER"

Özdağ, konuk olduğu bir başka programda ise FETÖ için şu ifadeleri kullanmıştı:

Şimdi AK Parti gider 6'lı masa dönerse FETÖ de geri döner. Benim İYİ Parti'den ayrılmamın nedeni FETÖ'ye karşı gösterilen ılımlı tutum. DEVA'nın, Ahmet Davutoğlu'nun tutumu aynı.

"AK PARTİ'NİN SIĞINMACILARI GÖNDERME PLANI YOK" İFTİRASI

Kameraların karşısına Kılıçdaroğlu ile birlikte geçen Ümit Özdağ ortaklığını gelebilecek tepkileri önlemek adına AK Parti'ye iftira atarak sağlama almaya çalıştı. Hem Başkan Erdoğan'ın hem de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un canlı yayında açıkça beyan ettiği mülteciler konusuyla ilgili iktidarın takvimi olmadığını iddia etti.

Özdağ "İki tarafla da görüştük. Sayın Numan Kurtulmuş'un söylediklerinin içinde mültecileri gönderme planı yoktu" dedi.

Gerçekte olan ise Numan Kurtulmuş ile birlikte kameraların karşısına geçtiğinde Ümit Özdağ hemen yanında bulunan Kurtulmuş'un "Göçmen meselesinin önemli bir mesele olduğunu müzakere etik. Bunun da bir sınırı var. Projelerimiz üzerinde çalışıyoruz. Suriye'de normalleşmenin sağlanması, insanların geri dönmesi için çalışma içinde olduğumuzu ifade etmek isterim. 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlayacak konutların yapılması gündemdedir. Çalışmalar devam ediyor. Zafer Partisi görüşleri destekleyici olacaktır" demişti.

BAŞKAN ERDOĞAN DA TRT YAYININDA İFADE ETMİŞTİ

Diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da mülteci konusunda açıklama yaparak 1 milyon kişilik eve dönüş planına dair "1 milyona yakın mültecinin topraklarına dönmesi için Suriye'de konut yapımıyla ilgili projeler hazırladık. Mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız" demişti.

ZAFER PARTİSİ'NE VERİLEN BAKANLIKLAR

Kılıçdaroğlu'na destek kararı sonrası Sözcü Televizyonu'na telefonla bağlanan Gazeteci Saygı Öztürk, İçişleri Bakanlığı'nın Özdağ'a verileceğini söyledi.

Öztürk, "İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, TİKA Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ile ilgili başkanlıklar Zafer Partisi'ne verildi" dedi.

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