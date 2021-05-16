Kelebek Mobilya Nükhet Duru ile “yeniliğe kanat” açıyor!

16 Mayıs 2021 Pazar 13:11 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 13:12

Tam 86 yıldır mobilyada tasarıma kanat açan Kelebek Mobilya, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği online basın toplantısında yeni reklam yüzünü tanıttı. Yılların eskitemediği sanatçı Nükhet Duru, namı diğer Nünü, Kelebek Mobilya'nın yeni reklam yüzü oldu. Ayrıca iş birliği kapsamında reklam filmlerinde Nükhet Duru'ya Türk pop müziğinin son yıllardaki sevilen ismi Cem Belevi de eşlik edecek.

Kelebek Mobilya, yeni reklam yüzlerini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği online toplantıda basın mensuplarına tanıttı. Toplantıya Doğtaş-Kelebek Ceo'su İsmail Doğan, Kelebek Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kaya, reklam yüzleri Nükhet Duru ve Cem Belevi'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Doğan: Nükhet ile daha güzel projelere imza atacağız

Toplantıda konuşan Doğtaş-Kelebek Ceo'su İsmail Doğan, "Kelebek Mobilya olarak, atak yılı olarak ilan ettiğimiz 2021 yılı yolculuğumuzda güç birliği yaptığımız marka yüzümüz, efsane sanatçımız Nükhet Duru ve ona eşlik edecek Cem Belevi'yle örnek gösterilecek uzun soluklu bir iş birliğine başladık. Yakında herkesin zevkle izleyeceği reklam filmleri ile tüketicilerimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz. Umarım iş birliğimizi halkımız da çok sever ve takdir ederler" dedi.

Nükhet Duru: İlk mobilyalarım Kelebek'ti

Kelebek Mobilya'nın yeni reklam yüzü Nükhet Duru ise, "Öncelikle Kelebek Mobilya'da çalışan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Benim ülkemin insanlarının ürettiği, hiç kimseden aşağı kalmayan ve de anılarımızı üstüne kazıyabileceğimiz çeşitli mobilyalar bunlar. Benim genç kızlığımdan beri ilk döşediğim evin Kelebek olduğunu bir kere daha tekrar etmek isterim. Bu benim için çok mutluluk verici bir anı. İş birliğimiz kapsamında da reklam filmimiz içimize çok sindi; Cem ile iyi bir sinerji yakaladık. Çalışırken emeği geçen herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya uğraştı. Bunun farkındayız ve bunu sunmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Nünü çocukken kelebeğe "kebelek" diyordu

Çocukluğumdan beri kelebek kovaladığını belirten Duru, "Çok küçükken kelebek değil de 'kebelek' dermişim. Şimdi ise tam hakkını vererek söylüyorum; 'KELEBEKLER GİBİ KANAT AÇALIM YENİLİĞE'. Böyle güzellikler insanın hayatında keyifle ve tebessümle anacağı şeyler oluyor. Ben şahsım adına Kelebek ile bir iş birliğinde olduğum için çok mutluyum. Neredeyse Cumhuriyet'le yaşıt olabilecek bir marka bu. Bununla da gurur duyuyorum" diye konuştu.

Cem Belevi: Reklam filminin içinde yaşıyorum hala

Türk pop müziğinin son yıllardaki sevilen ismi Cem Belevi ise "Türkiye'nin en kıymetli sanatçılarından biri olan Nükhet Duru ile aynı karede olmak bile inanılmaz bir gurur. Türkiye'nin bu kadar halkına mal olmuş, köklü bu sektöre yıllarını vermiş çok önemli bir şirket olan Kelebek Mobilya'nın temsilini üstlenmek inanılmaz bir gurur. Biraz daha genç odalarını, gençlere yönelik ürünlerini üstlenmem beni daha da heyecanlandıran bir durum. Çok güzel bir ekiple çalıştık ve çok da sıcak bir reklam filmi olduğunu düşünüyorum. Filmin insanlarda güzel bir etki bırakacağını düşünüyorum. Aslında hala kendimi reklam filminin setinde gibi hissediyorum. Ayrıca buradan da gençlere bir sürpriz vereyim. 19 Mayıs'tan itibaren KELEBEK Kids olarak gençlere yönelik bir dijital konserimiz de olacak. Biz Kelebekler gibi uçarak yola devam edeceğiz."

İlk reklam 15 Mayıs'ta

Tanıtımı ekranlarda dönmeye başlayan iş birliğinin ilk filmi 15 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak. Reklam filminde Nükhet Duru ve Cem Belevi, markanın mottosu olan "Yeniliğe Kanat Aç" üzerinden Kelebek'in mesajlarını tüketicilerle paylaşacak. İletişim serisinin ilk adımı "Evimde Tek Kalbimde Tek Kelebek!" söylemiyle izleyicilerle buluşacak.

Kelebek Mobilya Hakkında: Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce'de 55 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 160'ın üzerinde mağazada tüketicilerin beğenisine sunmakta, yaklaşık 30 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek ürünleri ihracatı ve yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da faaliyet göstermektedir.

Ayrıntılı Bilgi ve İletişim İçin;

Büşra Vural

Marka Direktörü

Adres: Adres: Meşrutiyet Cad. No:100/1 Beyoğlu / İst.

Tel: 0212 243 08 07

Skype: busra.brandworks

Gsm: 0536 408 63 55

http://www.brandworks.com.tr