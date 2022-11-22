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Kilis'e roketli saldırı! Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 3 roket düştü. Tel Rıfat'ta yuvalanan PKK/YPG'lı teröristler akşam saatlerinde de muhalifleri kontrolünde bulunan Azez'e alçak bir saldırıda bulunmuş ve 3 sivil hayatını kaybetmişti.

AA22 Kasım 2022 Salı 22:00 - Güncelleme:
Kilis'e roketli saldırı! Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı
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Suriye'nin Halep kentindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG yine sivilleri hedef aldı. Akşam saatlerinde Azez ilçesini hedef alarak 3 sivilin ölümüne ve 8 sivilin yaralanmasına neden olan hain terör örgütü bu seferde Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket attı.

YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 3 roketin düştüğü bölge de ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

AZEZ'E ROKET SALDIRISI: 3 ÖLÜ, 8 YARALI

Suriye'de, Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçe merkezine düzenlediği roket saldırısında ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

PKK/YPG'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, Kilis'in karşısındaki Azez ilçe merkezini roket saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil yaşamını yitirdi, bazıları ağır olmak üzere 8 sivil yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan PKK/YPG, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürürken, Buradan Cerablus, Afrin ve Azez'deki sivil yerleşimler ile Suriye Milli Ordusunun (SMO) cephe hatlarına sık sık saldırı düzenliyor.

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