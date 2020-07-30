30 Temmuz 2020 Perşembe 18:02 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 18:02

İslam âleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı geldi çattı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Ramazan Bayramı'nda bayram namazı kılınamamıştı. Geçtiğimiz bayramda camilere gidemeyen vatandaşlar bu kez bayram namazını cemaat ile kılabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden bayram namazı saatleri yayınlandı. Konya'da bayram namazı saat kaçta? Konya'da bayram namazı saati 2020 soruları yarın idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların gündeminde. Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınan bayram namazının ardından kurban ibadeti yerine getirilecek. Konya'da bayram namazı saati 2020 ve Kurban Bayramı namazı ile ilgili detaylar haberimizde.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. Ramazan bayramında camilere gidemeyen vatandaşlar bu kez cemaatle bayram namazı kılabilecek. 2020 Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Bu bayram milyonlarca Müslüman camilerde bayram namazını eda edecek. Peki Konya'da bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet'in yayınladığı Konya'da bayram namazı saati 2020

KONYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2020?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, 31 Temmuz 2020 Cuma günü kılınacak Kurban Bayram namazı Konya'da saat 06.24'te kılınacak.

Camiler normal ibadetlere açıldı. Vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine uyarak camilerde ibadetlerini yerine getirebiliyor. Bayram sabahının en önemli ibadeti olan Kurban Bayramı namazını da vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine uyarak camilerde kılabilecek. Haberimizde Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak, Afrin ve Lefkoşa bayram namazı saati ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana 06.15, Adıyaman 06.01, Afyon 06.31, Ağrı 05.39, Aksaray 06.17, Amasya 06.06, Ankara 06.19, Antalya 06.33, Ardahan 05.38, Artvin 05.41, Aydın 06.43, Balıkesir 06.40, Bartın 06.18, Batman 05.50, Bayburt 05.49, Bilecik 06.30, Bingöl 05.51, Bitlis 05.45, Bolu 06.23, Burdur 06.34, Bursa 06.34, Çanakkale 06.45, Çankırı 06.15, Çorum 06.10, Denizli 06.38, Diyarbakır 05.53, Düzce 06.24, Edirne 06.41, Elazığ 05.56, Erzincan 05.53, Erzurum 05.46, Eskişehir 06.29, Gaziantep 06.06, Giresun 05.55, Gümüşhane 05.52, Hakkari 05.40, Hatay 06.13, Iğdır 05.35, Isparta 06.32, İstanbul 06.33, İzmir 06.45, Kahramanmaraş 06.07, Karabük 06.18, Karaman 06.23, Kars 05.37, Kastamonu 06.13, Kayseri 06.11, Kırıkkale 06.17, Kırklareli 06.38, Kırşehir 06.15, Kilis 06.08, Kocaeli 06.29, Konya 06.24, Kütahya 06.32, Malatya 06.00, Manisa 06.43, Mardin 05.52, Mersin 06.18, Muğla 06.42 Muş 05.47, Nevşehir 06.14, Niğde 06.16, Ordu 05.57, Osmaniye 06.11, Rize 05.47, Sakarya 06.27, Samsun 06.03, Siirt 05.47, Sinop 06.06, Sivas 06.03, Şanlıurfa 06.00, Şırnak 05.45, Tekirdağ 06.39, Tokat 06.04, Trabzon 05.50, Tunceli 05.54, Uşak 06.35, Van 05.40, Yalova 06.32, Yozgat 06.12, Zonguldak 06.21."

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ

Hem Ramazan Bayramında hem de Kurban Bayramının sabahında, Müslüman erkekler cemaatle birlikte namaz kılar. Topluca kılınan bayram namazı, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirir.

Bayram namazı sayesinde, birçok Müslüman bir araya gelir. Namazın ardından cami bahçesinde cemaat bayramlaşır. Böylelikle toplum arasında birlik ve beraberlik olgusu güçlenir.

Cuma namazı gibi bayram namazı da kadınlara farz değildir. Cuma namazı farz olan kişilere, bayram namazı kılmak vaciptir.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) şöyle buyurdu; "Allahü teala bayram sabahı meleklere emreder. Onlar da yeryüzüne inip sokak ağızlarında, yol başlarında dururlar. İnsan ve cinden başka bütün yaratıkların işitecekleri bir sesle şöyle seslenirler: 'Ey Muhammed ümmeti! Azı kabul edip büyük karşılıklar ihsan eden ve büyük günahları bağışlayan Rabbinize çıkınız' derler. Onlar da cami ve mescidlere çıkarlar. Namazlarını kılıp dualarını ettiklerinde Allahü teala onların her işini görür, görülmedik bir işleri kalmaz. Bütün günahlarını affeder. Bu halde onlar mağfiret olunmuş olarak dönerler." (Gunye)

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