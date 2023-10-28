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Konya'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 18:59 - Güncelleme:
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
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Saat 18.49'da merkez üssü Kulu olan depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yetkililerden bilgi aldığını, ekiplere ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.

Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver ise depremin ilçe genelinde hissedildiğini olumsuzluklara karşı araştırma yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, AA muhabirine "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı. AFAD olarak gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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