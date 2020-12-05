İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Aralık 2020 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8158
  • EURO
    9,4809
  • ALTIN
    461.388
  • BIST100
    1330.87
Güncel

Konya'da soba faciası! 3 kişi hayatını kaybetti

Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti.

AA05 Aralık 2020 Cumartesi 09:38 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 09:38
ABONE OL

Konya'nın Halkapınar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti.

Eskihisar Mahallesi'ndeki bağ evinde kalan Murat Işıklı (33) ile arkadaşları Barış İçöz (21) ve Hüseyin Temel (20) evde hareketsiz yatarken bulundu.

Sabaha karşı ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Işıklı, İçöz ve Temel'in sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemenin ardından 3 kişinin cenazeleri, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.