Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü Haçlı işgalinden kurtarışı, İslam dünyasında direnişin ve ümmet bilincinin en güçlü sembollerinden biri oldu. 1948 yılından bu yanda Filistin'de yaşanan insanlık dramı ve soykırımcı İsrail ablukası, Selahaddin'in Eyyubi'nin mücadelesini hatırlatıyor.

SUMUD FİLOSU: MODERN ÇAĞIN DİRENİŞ SEMBOLÜ

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, tıpkı Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs seferinde olduğu gibi adalet, özgürlük ve insanlık onuru için harekete geçti. Filonun gemilerine yönelik İsrail saldırıları, aktivistlerin gözaltına alınması ve iletişimin kesilmesi dünya vicdanında büyük yankı uyandırdı.

DİRENİŞ RUHU DEĞİŞMİYOR

Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethettiği tarih, bugün Sumud Filosu'nun Gazze sahillerine ulaşma çabasında yeniden hatırlanıyor. Aradan geçen yüz yıllar, Filistin halkının özgürlük mücadelesini ve zulme karşı dayanışmanın sürekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

SUMUD İLE DİRENİŞ VE DAYANIŞMA

Sumud Filosu, "her şey insanlık için" şuuruyla yoluna devam ederken, direnişin ve dayanışmanın hiç bitmediğini tüm dünyaya hatırlatıyor.

