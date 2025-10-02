İSTANBUL 22°C / 17°C
Güncel

Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümü: Selahaddin Eyyubiler Gazze'ye ilerliyor

İslam tarihinin en önemli komutanlarından Selahaddin Eyyubi 20 Eylül 1187'de Kudüs'ü kuşatma altına aldı. Mi‘rac mucizesinin yıl dönümü olan 27 Receb 583 (2 Ekim 1187) Cuma günü ise Kudüs fethedildi. Ancak 1948 yılında toplama Yahudilerle Filistin topraklarında kurulan Siyonist devlet İsrail, Kudüs'ten Gazze'ye hemen hemen her bölgeyi işgal etti. Ancak Selahaddin Eyyubi'nin Filistin mücadelesi bugün Sumud kahramanlarıyla yeniden şahlanıyor.

2 Ekim 2025 Perşembe 02:54
Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümü: Selahaddin Eyyubiler Gazze'ye ilerliyor
Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü Haçlı işgalinden kurtarışı, İslam dünyasında direnişin ve ümmet bilincinin en güçlü sembollerinden biri oldu. 1948 yılından bu yanda Filistin'de yaşanan insanlık dramı ve soykırımcı İsrail ablukası, Selahaddin'in Eyyubi'nin mücadelesini hatırlatıyor.

SUMUD FİLOSU: MODERN ÇAĞIN DİRENİŞ SEMBOLÜ

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, tıpkı Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs seferinde olduğu gibi adalet, özgürlük ve insanlık onuru için harekete geçti. Filonun gemilerine yönelik İsrail saldırıları, aktivistlerin gözaltına alınması ve iletişimin kesilmesi dünya vicdanında büyük yankı uyandırdı.

DİRENİŞ RUHU DEĞİŞMİYOR

Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethettiği tarih, bugün Sumud Filosu'nun Gazze sahillerine ulaşma çabasında yeniden hatırlanıyor. Aradan geçen yüz yıllar, Filistin halkının özgürlük mücadelesini ve zulme karşı dayanışmanın sürekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

SUMUD İLE DİRENİŞ VE DAYANIŞMA

Sumud Filosu, "her şey insanlık için" şuuruyla yoluna devam ederken, direnişin ve dayanışmanın hiç bitmediğini tüm dünyaya hatırlatıyor.

