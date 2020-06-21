21 Haziran 2020 Pazar 18:37 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 18:37

Kurban bayramı yaklaştıkça vatandaşları kurbanlık telaşı aldı. Corona virüsü vaka sayılarının artmasıyla birlikte tedirgin olan vatandaşlar 'Kurban kesimi olacak mı 2020? Bu sene kurban kesimi olacak mı?' sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı karara göre bu sene koronavirüs salgını nedeniyle hac vazifesi yapılamayacak. Peki Kurban kesimi olacak mı 2020? Bu sene kurban kesimi olacak mı? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtı.

Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla beraber İslam dini açısından önemli olan bu tarihlerde aynı zamanda tatil planı yapan vatandaşlar resmi tatilin kaç gün yapılacağını da merak ediyor. Diyanet tarafından verilen tarihe göre ilk günü Cuma'ya denk gelen bayramın son günü ise Pazartesi günü uygulanacak.

BU SENE KURBAN KESİMİ OLACAK MI 2020?

Diyanet'ten aksi bir açıklama gelmedikçe bu sene kurban kesimi olacak. Sosyal mesafeye uyarak hayvan pazarlarında kesim yapılabilecek. Hayvan pazarlarına girenlerin ateşleri ölçülerek sırayla düzenli kesim yapılacak. Corona virüsü nedeniyle kurbanlık alımı sırasında pazarlık yapılırken de el sıkışma olmayacak. Kurban kesimi ile ilgili kurallar Diyanet'in açıklayacağı kararla detaylar belli olacak.

Diyanet tarafından her yıl duyurulan dini günler takviminde bu sene 2020 Kurban Bayramı Temmuz ayında idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nda corona virüsü nedeniyle tatil yapamayanlar gözlerini Kurban Bayramı'na çevirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde 2020 yılı Kurban Bayramı tarihi ve tatil süresi belirtildi. Peki Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2020 Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Diyanet işleri Başkanlığı'nın açıkladığı fetvaya göre; Kurban, sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

2020 KURBANLIK FİYATLARI