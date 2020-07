31 Temmuz 2020 Cuma 13:31 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 13:31

Kurban namazı nasıl kılınır? Kurban kesildikten sonra kılınan namaz nedir? soruları bugün idrak edilen kurban bayramı nedeniyle gündeme geldi. Kurban Bayramı binlerce müslümanın yerine getirmesi gereken ibadetler arasında yerini almaktadır. Kurban Bayramı süresince kurbanlıklar kesilip etleri yoksullara dağıtılır. Akıl sağlığı yerinde, dini ölçülere göre zengin sayılan her Müslüman kurban kesmekle yükümlüdür. Peki Kurban kesildikten sonra kılınan namaz nedir? Kurban namazı nasıl kılınır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

KURBAN KESTİKTEN SONRA KILINAN NAMAZ NEDİR?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükretmek amacıyla iki rekât nafile namaz kılabilir.

KURBAN NAMAZI NASIL KILINIR?

Kurban namazı olarak bilinen şükür namazı iki rekat olarak kılınır. Kurban namazı Namaz kılmanın mekruh olduğu kerahat vakitler haricinde her zaman kılınabilir. Namazın edası sırasında secdede Allah'a şükredilir ve edilebildiği kadar dua edilir. İşte Kurban kesildikten sonra kılınan namaz...

Şükür namazı iki rekat olarak kılınır. Namaz kılmanın mekruh olduğu kerahat vakitler haricinde her zaman kılınabilir. Namazın edası sırasında secdede Allah'a şükredilir ve edilebildiği kadar dua edilir.1.Rekat

Şükür namazına "Niyet ettim Allah rızası için Şükür namazı kılmaya" diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke okunur ve euzü besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.

Ardından Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.

"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama durulur. Besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.

Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.

"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

Ardından secdeye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NASIL GETİRİLİR?

Teşrik; doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir. Teşrik tekbiri, Kurban bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir.

Teşrik tekbiri kaç kere getirilir? Bayramda namazlardan sonra teşrik tekbiri kaç kere söylenir?

Teşrik Tekbiri Okunuşu: “Allahu ekber Allahu ekber. Lâ ilâhe İllâllahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillâhil hamd.” şeklinde tekbir getirillir.

Teşrik Tekbiri Anlamı: “Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O’na mahsustur.”

