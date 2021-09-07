KYK yurt ücretleri ne kadar? KYK yurt fiyatları 2021-2022

7 Eylül 2021 Salı 14:23 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 14:23

KYK yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yeni dönem KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bu kapsamda KYK yurt ücretleri de gündeme geldi. Üniversite eğitimini alırken KYK yurdunda kalmak isteyen öğrenciler yurt başvurularını 12.09.2021 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki KYK yurt ücretleri ne kadar? İşte KYK yurt fiyatları 2021-2022

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda ücret ödenerek barınma imkanından faydalanılabiliyor. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanabiliyor. KYK yurt tiplerinde kriterler; yurtların fizik özellikleri, odalarda kalan öğrenci sayısı ve yurtların sosyal faaliyet alanlarına göre değişmektedir. İşte aylık KYK yurt ücretleri...

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ : 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

1.Tip KYK yurdu ne demek? KYK yurt tipleri nedir?

KYK yurt ücretleri aylık olarak tahsil ediliyor. Kayıtlarda kayıt gününün de ücret alınıyor. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade ediliyor.

Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir.

YURT ÜCRETİNİ ÖDEMEYENLER

Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) İçinde bulunulan ayın yurt ücretini ödemesi için öğrenciye takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar süre verilir. Ayın onunun resmi tatil gününe denk gelmesi halinde süre ilk iş günü saat 23.59'a kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda ücretini ödemeyen öğrencinin kayıtlı kaldığı günlerin ücreti güvence bedelinden mahsup edilerek yurttan kaydı silinir. Kayıt silme gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde kayıt silme işlemi, takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir ve onuncu gün ile kayıt silme günü arasındaki resmi tatile denk gelen günlerin ücreti tahsil edilmez.