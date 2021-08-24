24 Ağustos 2021 Salı 16:42 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 16:42

KYK yurt tipleri, YKS tercih işlemlerini yapan adaylar tarafından araştırılıyor. Kredi Yurtlar Kurumu, belirlenen kriterler doğrultusunda KYK yurt tiplerini sınıflandırdı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına az bir zaman kala KYK yurdunda kalmak isteyen öğrenciler konu hakkında araştırmaya koyuldu. Peki KYK yurt tipleri nedir? 1.Tip KYK yurdu ne demek? İşte KYK yurt tipleri ve ücretleri

KYK YURT TİPLERİ NEDİR?

KYK yurt tiplerinde kriterler, yurtların fizik özellikleri , odalarda kalan öğrenci sayısı ve yurtların sosyal faaliyet alanlarına göre değişmektedir buna eşdeğer olarak ücretleri de değişmektedir.

6 tip KYK yurdu bulunmaktadır. Yurt ücretleri ise KYK 1. tip yurtlardan KYK 6. tip yurtlara doğru artış göstermektedir.

1. TİP KYK YURDU NE DEMEK?

1. tip KYK yurt tipi, Yurt Ücreti ve Depozito açısından en uygun olanıdır.

Kredi ve Yurtlar Kurumunun 2021 Eğitim ve Öğretim yılı için belirlediği yurt ücretleri aşağıdaki gibidir.

KYK Yurt Tipi - KYK Yurt Ücreti - Depozito Ücreti

1.Tip KYK Yurtları 230 TL 314 TL

2.Tip KYK Yurtları 250 TL 342 TL

3.Tip KYK Yurtları 290 TL 396 TL

4.Tip KYK Yurtları 325 TL 444 TL

5.Tip KYK Yurtları 390 TL 533 TL

Kıbrıs KYK Yurtları 500 TL 683 TL

KYK yurt ücretleri yurtta kalan öğrenci sayısı, odada kalan öğrenci sayısı. yurdun üniversite olan uzaklığı, binanın yeniliği gibi etmenlere göre değişiklik göstermektedir. KYK yurtlarında sadece kaldığınız ayların ücretini ödemektesiniz yani Eylül – Haziran ayları arası. İstisnai durumlarda staj, yaz okulu için kaldıysanız belgelendirerek yurt müdürlüğüne bildirerek nöbetçi KYK yurdunda kalabilirsiniz.

KYK YURT ÜCRETLERİ

KYK yurtlarında kalan her öğrenciye beslenme yardımı yapılmaktadır. 2020-2021 yılı itibariyle kahvaltı için 4 TL, akşam yemeği için 8,5 TL olmak üzere günlük 12,5 TL; aylık 375 TL yemek yardımı yapılmaktadır. Alacağınız yemeklerin ücreti, o gün için ayrılan beslenme yardımını aşması durumunda aşan kısmını nakit olarak vermeniz gerekmektedir.

KYK yurtlarının ülke genelinde yaklaşık 650-700 bin yatak kapasitesi bulunmaktadır. KYK Yurt başvuruları olağanüstü durumlar hariç her yıl Ağustos ayında başlayıp 15 gün için de açıklanmaktadır.

Kayıt esnasında ödediğiniz Depozito ücreti, KYK yurtlarına girişte bir kereliğine ödenen ve kaldığınız odada bir hasar oluşturmadığınız takdirde yurttan çıkarken tarafınıza ödenen güvence bedelidir. Yurtla ilişkiniz kesildiğinde depozito ücretini geri alırsınız. KYK yurtlarının kontenjan sayısının sınırlı olması nedeniyle başvuru yapan her öğrenciye çıkmamaktadır. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından belirlenen kriterlere uygun olan öğrencilere çıkmaktadır.

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.