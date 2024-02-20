Libya'da siyasi kargaşa: Devlet Yüksek Konseyi, Temsilciler Meclisini hedef aldı

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale, TM Başkanı Akile Salih'e konuya ilişkin bir mektup gönderdi.

Tekale mektubunda, "Meclisinizin 6 Şubat oturumunda çıkardığı ve özellikle 'Libya'yı Yeniden İnşa etme ve Kalkınma Fonu' kurulması kanunu başta olmak üzere her şeyi tamamen reddettiğimizi ve bunu yok saydığımızı bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadesini kullandı.

TM'nin kararını Devlet Yüksek Konseyinin rolünün küçümsenmesi, yürütme otoritesine saldırı ve onun yetkilerinin ihlali olarak değerlendiren Tekale, bunun, TM'nin mevcut siyasi sürecin yürütülmesini belirleyen ilkeleri kasıtlı olarak göz ardı ettiğini gösterdiğini ifade etti.

TM 6 Şubat'ta, Libya'yı Yeniden İnşa etme ve Kalkınma Fonu'nu kuran 2024 yılına ait 1 sayılı kanunu yayınlayarak fonun müdürlüğüne ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in oğlu Belkasım Hafter'i atamıştı.

TM Sözcüsü Abdullah Buleyhik, dün yaptığı açıklamada, Libya'yı Yeniden İnşa etme ve Kalkınma Fonu Müdürü Belkasım Hafter'in TM Başkanı Salih'in huzurunda yemin ederek göreve başladığını duyurmuştu.

LİBYA'DAKİ SİYASİ İSTİKRARSIZLIK



Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta TM, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyi'ni Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.