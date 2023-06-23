Malatya'da art arda iki deprem meydana geldi

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; her iki deprem de yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 23, 2023
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Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-06-23
Saat:20:05:24 TSİ
Enlem:38.05 N
Boylam:37.694 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/1I4owYwAMQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 23, 2023
*
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-06-23
Saat:20:14:46 TSİ
Enlem:38.039 N
Boylam:37.691 E
Derinlik:7.25 km
Detay:https://t.co/3KpsNHTDwf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi