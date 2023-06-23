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Malatya'da art arda iki deprem meydana geldi

AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,8 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldiğini açıkladı.

23 Haziran 2023 Cuma 20:13 - Güncelleme:
Malatya'da art arda iki deprem meydana geldi
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 20.05 ve 20.14'te olmak üzere 3,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; her iki deprem de yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

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