Malatya'da art arda iki deprem meydana geldi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 20.05 ve 20.14'te olmak üzere 3,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; her iki deprem de yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.