Malatya'da köy evleri hak sahiplerine teslim ediliyor

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinde büyük hasar alan Malatya'da yapımı tamamlanan köy evleri hak sahiplerine teslim ediliyor.

Malatya'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile depremin üzerinden bir yıl geçmeden depremzedeleri yeni evlerine kavuşturmak için çalışmalar aralıksız sürdürülürken, Akçadağ ilçesi Eğin Mahallesi'nde yapımı tamamlanan köy evleri hak sahiplerine teslim edildi. Yeni yıla yeni evlerinde girmenin sevincini yaşayan depremzedeler verilen sözlerin tutulmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Evlerine kavuşmalarında AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ın yoğun bir gayret gösterdiğini belirten depremzede aileler Ölmeztoprak'a ayrıca teşekkür etti. Depremlerde Eğin Mahallesi'nde 23 yapının ağır hasar aldığını ifade eden Mahalle Muhtarı Hakan Akbulut ise yapılan hızlı çalışmalar sonrasında 8 köy evinin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini kaydetti.

Ocak ayı sonu itibariyle kent genelinde tamamlanan yaklaşık 5 bin kalıcı konutun hak sahiplerine teslim edileceğini kaydeden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da kırsaldaki bin 50 köy konutunda ki çalışmalarda sona gelindiğini söyledi. Deprem sonrası 14 bin 300 konutun ihalesinin yapıldığını aktaran Ölmeztoprak, tamamlanan konutların ay içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini kaydetti. Kent genelinde bir süredir devam eden ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerin de sona gelindiğini ifade eden Ölmeztoprak, Malatya'nın yeniden imarı ve ihyası için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle yaşanılan maddi ve manevi mağduriyetleri ve bir daha dönmeyecek olan hayatların bıraktığı acı hatıraları ve depremin tüm izlerini tamamen giderme konusunda azim ve kararlı olduklarını kaydeden Ölmeztoprak, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürlerini sunduklarını söyledi.