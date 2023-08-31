Mamisa'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu! 4 yaralı

Aracın koltuğundan fırlayan genç kız, taklan atan aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu STR dinlenme tesislerin civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan İsmail D. idaresindeki 43 ES 113 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak yolun sağ tarafında bulunan tarlaya uçtu. Kazanın şiddetiyle arka koltuktan fırladığı öğrenilen Fatma K. takla atan aracın altında kalarak ağır yaralanırken, araç sürücüsü İsmail D. ve araçta yolcu olarak bulunan Emine Nur D. ile Emre D. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve trafik polisleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bacak kısmı araç altında kalan Fatma K.'nin sıkıştığı yerden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Fatma K., ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralılar ise olay yerinde tedavi edildi. Ağır yaralı Fatma K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.