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Manisa'da işçi servisi ile tır çarpıştı

Manisa'nın Salihli ilçesinde domates yüklü tır ile işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 23 kişi yaralandı.

IHA21 Eylül 2023 Perşembe 13:34 - Güncelleme:
Manisa'da işçi servisi ile tır çarpıştı
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Kaza, Ankara-İzmir E96 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula'dan Salihli istikametine gitmekte olan Mehmet M. (41) yönetimindeki 38 F 3842 plakalı domates yüklü tır ile Ali Osman Günak (61) yönetimindeki 45 J 7142 plakalı işçi servis minibüsü kavşakta çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Günak ile serviste bulunan L.D. (45), T.K. (37), E.A. (35), A.T. (19), Ü.T. (24), M.O.(24), H.Y. (41), E.E. (45), M.Ş. (41), S.F. (43), A.E. (32), Ç.F. (18), A.G. (30), M.D. (34), F.A. (32), O.K. (45), Ö.T. (22), H.Ö. (36), U.Ö. (33), H.İ.Ö. (36), A.D. (28) ve S.B.(28) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı.

Yaralı minibüs sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu ve Salihli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, tır sürücüsünün ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.

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