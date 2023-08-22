Mansur Yavaş'tan skandal karar! Muhtarları ihtiyaç sahiplerine tercih etti

Seçimi kazanamayacağını anlayan Mansur Yavaş, 'hizmet' algısı yaratmak için ne yapacağını şaşırdı. Bütün masrafların ABB kasasından karşılanacağı programın perde arkası gün yüzüne çıktı. Öyle ki söz konusu organizasyonun asıl amacının ABB'den yardım ve sosyal hizmet alan vatandaşların, öğrencilerin yaşlı ve engelli vatandaşların tatil kamplarına götürülüp, getirilmesi olduğu anlaşıldı. Ancak Mansur Yavaş 7 günlük tatil organizasyona ihtiyaç sahiplerini değil muhtarları çağırdı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapmadığı projeleri yapmış gibi gösteren Yavaş, şimdi de mahalle muhtarlarının gözünü boyamak için tatil organizasyonu planladı. Söz konusu organizasyon 2 grup şeklinde planlanırken her grup için 170 kişilik kontenjanlar ayrıldı. Grup başına 7 günlük tatil planlaması yapılırken söz konusu organizasyonun tamamı belediye kasasından karşılanacak. AK Parti döneminde düzenlenen benzer organizasyonlar öğrenciler için düzenlenirken Yavaş ve ekibi tarafından yapılan programın muhtarlara özel olması soru işaretlerine sebep oldu.

ÖĞRENCİLER İÇİN İHALEYE ÇIKIP, MUHTARLARI GÖTÜRÜYOR



Sabah'ın haberine göre; Yapılan araştırma neticesinde tatil organizasyonu için ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan ihalenin 5'inci maddesinde ABB'den yardım ve sosyal hizmet alan vatandaşların, öğrencilerin yaşlı ve engelli vatandaşların tatil kamplarına götürülüp, getirilmesi planlandığı ortaya çıktı. Söz konusu ihalede böyle bir maddenin olmasına rağmen Yavaş vatandaşları ve öğrencileri göz ardı edip muhtarları götürmeyi tercih etti. Tamamen algı belediyeciliği üzerine yoğunlaşan Yavaş'a muhtarlardan da tepki gelmişti. Seçime 6 ay kala böyle bir organizasyon düzenlemenin ne anlamı var diyen Muhtarlar, "bizim için önce hizmet gelir" ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİ DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLENİYORDU



Daha önceki ABB yönetimleri tarafından düzenlenen benzer organizasyonlarda öğrenciler Atatürk kültür merkezinden alınıp Bursa'da öğle yemeği yedirilip bir hafta boyunca tatil yaptırılıyordu. Ayrıca her öğrenciye ayrıca tatilde giymeleri için çanta, havlu, tişört, şort gibi materyaller ücretsiz verilirken öğrenciler gruplar halinde günübirlik Çanakkale'ye götürüp tarihi ve kültürel mekanlar gezdirilip geri getiriliyordu. Belli dönemlerde engelli misafirler ve yaşlı misafirler de bu organizasyonlardan faydalanabiliyordu.