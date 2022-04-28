TÜBİTAK araştırmacıları Marmara Denizi'nde müsilaja rastlamadı

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Araştırma Grubu Lideri İbrahim Tan, TÜBİTAK MAM'da gazetecilere, 8-20 Nisan'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'yle tüm Marmara Denizi'ne, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine İzmit Körfezi özelinde, Bursa Büyükşehir Belediyesine Gemlik Körfezi özelinde 120 istasyonda izleme çalışması yaptıklarını söyledi.

"Bu izleme çalışmasında herhangi bir müsilajlı yapıya hem yüzeyde hem su kolonunda rastlamadık." diyen Tan, ayrıca TÜBİTAK MAM sahilinde bir oşinografik şamandıralarının olduğunu, burada günlük olarak fizyokimyasal parametrelerin ölçüldüğünü kaydetti.

Tan, sefer sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi uzmanlarınca havadan çekilmiş fotoğrafların kendilerine ulaştırıldığını, buradan hızlı şekilde numune alınıp kendilerine gönderilmesini istediklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"TÜBİTAK MAM laboratuvarlarında analizini gerçekleştirdiğimizde planktonik açıdan müsilajlı bir türeve rastlanmasa da kızılötesi spektrumların geçmişteki müsilajlı yapıyla benzerlik gösterdiğini ama sınırlı bölgede olduğunu ortaya koydu. 24 ve 25 Nisan'da hem Yalova açıklarından hem de İzmit Körfezi'nden alınan örneklerinse polen olduğu, yalnız bu polenli yapının altında planktonik canlılarına rastlandığı ki alg çoğalması yapacak seviyede bir çoğalma bu, kırmızı algler olarak geçen ve denize dönem dönem kırmızı rengini veren algler olduğunu tespit ettik."

- "MARMARA, DEVAMLI İZLENMESİ GEREKEN BİR DENİZ"



İbrahim Tan, Marmara Denizi gibi stresin yoğun olduğu bir yerde dönem dönem müsilajlı yapıların görülmesinin normal olduğunu vurgulayarak, "Devamlı izlenmesi gereken bir deniz. Yalnız 15 Nisan'daki sınırlı bölgede kalan müsilajlı yapının genelinde oluşmadığı, 24 ve 25 Nisan'daki örneklerin polen olduğunu ortaya koymaktadır. TÜBİTAK MAM olarak hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hem de müsilaj bilim kurullarıyla bilim temelli olarak dirsek temasımız da iletişimimiz de devam etmektedir." dedi.

Gazetecilerin "Bu yıl geçen seneyle benzer boyutta müsilaj yoğunluğu görülme ihtimali var mı?" sorusu üzerine Tan, "Açıkçası bunu bir örnekle söylemek zor. Bunun takibini gerçekleştiriyoruz. Marmara Denizi'ne çok yakın olmamız büyük avantaj. TÜBİTAK Marmara araştırma gemimizle her mevsim bazen de iki ayda bir izleme çalışmalarımız devam etmekte. Bunu ilerleyen süreçler gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.