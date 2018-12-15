Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mavi listede aranan DEAŞ'lı terörist Şırnak'ta teslim oldu

Terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı faaliyet yürüten ve arananlar listesinde 1 milyon 500 bin ödüllü mavi listede bulunan Ayşenur İnci isimli terörist güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, teslim olan teröristle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütünün çatışma bölgeleri ile irtibatlı şahısların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Adıyaman ilinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken DEAŞ saflarında silahlı faaliyet yürütmek için Suriye ülkesine giden ve terör arananlar listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi listede bulunan Ayşenur İnci isimli şahıs yapılan çalışmalar neticesinde 15 Aralık 2018 tarihi saat 13.40 sıralarında ilimiz Habur Kara Hudut Kapısına gelerek teslim olmuştur" denildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Görenler inanamadı! Yağan karın rengi değişti

Görenler inanamadı! Yağan karın rengi değişti

Ek ödeme artacak

Ek ödeme artacak

Bayburt'ta heyecanlandıran keşif

Bayburt'ta heyecanlandıran keşif

Denizler Atmaca'yla korunacak

Denizler Atmaca'yla korunacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA