Mekke'nin fethi güzel sözler: İşte Mekke'nin fethi ile ilgili güzel sözler ve mesajlar

31 Aralık 2020 Perşembe 13:52 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 13:52

Mekke'nin fethi güzel sözler bu önemli olayın yıl dönümünde araştırılıyor. Mekke'nin Fethi'nin Müslümanların zaferi ile sonuçlanmasından beri günümüze kadar Müslümanlarca her yıl hatırlanıyor. Bu önemli günü Müslüman kardeşlerine hatırlatmak isteyenler Mekke'nin fethi güzel sözleri paylaşarak günün anlam ve önemini hatırlatmak istiyor. İşte Mekke'nin fethi ile ilgili güzel sözler ve mesajlar

MEKKE’NİN FETHİ GÜZEL SÖZLER

-Ey Müslüman Bugün Mekke Fethi!

Ümmeti Muhammed'in Şerefli günün Yıldönümü!

Ey Müslüman, sana verilen bu Şâni onurla taşı, taşı ki neslin tükenmesin!

Ey Müslüman, bu Fetih En Şerefli Liderin Fethi!

-Ümmeti Muhammed'in bu mübarek günü anması ve hayırlara vesile olması dileği ile..

Mekke'nin Fethi İle İlgi Güzel Sözler ve Mesajlar



-Bugün mekkenin fetih yıldönümü.tüm islam aleminin (bu fetihin yüzü suyu hürmetine)uyanıp birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını ,daha nice gönül fetihlerine vesile kılmasını rabbım'dan niyaz ederim.

-Bugün Mekkenin fetih yıldönümü hayırlı olsun hepimize...

-31 Aralık Mekke'nin Fethinin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan diler, Yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim.

Ey Müslüman Bugün Mekke Fethi!

Ümmeti Muhammed'in Şerefli günün Yıldönümü!Ey Müslüman, sana verilen bu Şâni onurla taşı,taşı ki neslin tükenmesin!Ey Müslüman, bu Fetih En Şerefli Liderin Fethi!

-Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu, Anaların ağlamadığı, Şehitlerin gelmeyeceği inancıyla, Mekke’nin Fethi’nin Müslüman alemine yeni yılda huzur ve güven ortamına kavuşması dileğimle.

-Ümmeti Muhammed'in bu mübarek günü anması ve hayırlara vesile olması dileği ile..

İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve rabbimizin bunun karşılığında Mekke'nin Fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü de kutluyorum.

Bugün Mekke'nin fetih yıldönümü.tüm islam aleminin (bu fetihin yüzü suyu hürmetine)uyanıp birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını ,daha nice gönül fetihlerine vesile kılmasını rabbım'dan niyaz ederim.

-İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve rabbimizin bunun karşılığında Mekke'nin Fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü de kutluyorum.

MEKKE'NİN FETHİ HANGİ GÜN?

Mekke'nin fethi 10 gün önceye çekilere 31 Aralık / 1 Ocak'ta kutlanmaya başladı.

Mekke’nin fethi, tarihi kaynaklara göre; (İbn İshâk, İbn Hişâm, Belâzûrî, Vâkıdî, İbn Esir, İbn Kesir, Taberî gibi pek çok tarihçinin ittifakla verdiği tarih) Hicrî takvime göre 20 Ramazan 8’de (Hicretin 8. yılı) gerçekleşmiştir. Bu Hicri tarih Milâdî takvime uyarlanınca 11 Ocak 630 tarihi elde edilir.

MEKKE'NİN FETHİ

Peygamberimiz (sav), Mekke'nin kan dökülmeden fethedilmesini istiyordu. Bu amaçla Hicretin 8. yılı olan 630 yılında, Ramazan ayının 10. günü 12 bin kişilik büyük bir ordu ile Medine'den çıktı ve gizlice Mekke şehrini kuşattı.

Bu ani kuşatma karşısında Mekkeli müşrikler neye uğradıklarını şaşırmışlar ve savaş hazırlığını bile yapamamışlardı. Mekkeliler korkularından şehri savunamadılar ve Müslümanlar hiç kan dökülmeden Arabistan'ın en büyük, en kutsal şehrini savaşsız fethettiler. Bundan sonra Mekke halkının tamamı Müslüman oldu ve İslâm dînini kabul ettiler. Peygamberimiz (sav) Mekke'deki eski düşmanlarına karşı çok iyi davrandı. Mekke, bu tarihten sonra yeni bir dönemi yaşamaya başladı.

Kabe etrafında yaklaşık olarak 360 civarında put vardı. Bunların en büyüğü olan "Hubel", Kabe'nin üstüne konulmuştu. Diğerleri Kabe'nin etrafına ve içine yerleştirilmişlerdi. Hz. Muhammed (sav) fetihten sonra tüm putları yıkmıştır. Allah'ın mübarek kıldığı, İslam dininin merkezi olan bu belde, böylelikle şirkten, putperestlikten ve bütün diğer hurafelerden arındırılmış yeni bir hayata kavuştu.

Mekke alındıktan sonra çevredeki diğer bütün Arap kabileleri de İslam dinine katıldı. Böylelikle İslamiyet büyük bir güç kazandı.