19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:33 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:33

İslam dünyasında ortak duyguları barındıran Muharrem ayı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Dini Günler Takvimine göre; Ağustos'un 20'sinde başlıyor. Bu özel ve önemli günü sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar Resimli hicri yılbaşı mesajları 2020 aramaya başladılar. Bilindiği üzere Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün Muharrem Ayı'nın ilk günü olarak kabul edilir. Bu kutlu günü sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için Resimli hicri yılbaşı mesajları 2020 sizler için derledik. İşte en güzel, anlamlı ve duygusal hicri yılbaşı tebrik mesajları 2020....

RESİMLİ HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI 2020

Hicri yılbaşı ve muharrem ayının tüm İslam alemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.

Hicri yenı yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…

Allah'ım girdiğimiz hicri yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara...

Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.

Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!

Hikmeti sonsuz Rabbimiz bu gelen yeni yılda tüm İslam camiasına hayırlar göndersin.

Bu yıl, İslamiyeti anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.

Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar…

Allah'ım yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…

Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslam'ı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız mübarek olsun..

Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!

Hikmeti sonsuz Rabbimiz bu gelen yeni yılda tüm İslam camiasına hayırlar göndersin.

Bu yıl, İslamiyet'i anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kâinatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.

Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.

Hicret, Allah yolunda fedakârlığın, yardımlaşmanın kardeşliğin zirvesidir.

MUHARREM AYININ İLK ON GÜNÜ HER GÜN OKUNACAK DUA

Peygamber efendimizin, “Her kim, ilk on günü sabahleyin bu duâyı üç kerre okursa, Allâhü zü’l-Celâl Hazretlerinin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharremine kadar bütün belâlardan emîn ve muhâfaza buyuracağı” rivâyet olunmuştur. Şeyh Şihâbuddîn-i Sühreverdî (k.s.)’dan nakledilmiştir ki: “Her kim, bu duâyı, Aşûre günü üç kere okursa, ölümden de emîn kılınır. Elbette o sene ölümü takdîr olunan kimseye bu duâyı bu vechile okumak nasîb olmaz.'

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm “El-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü ‘alâ seyyidinâ muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ecma‘îne. Allâhümme ente’l- ebediyyü’l- kadîmü’l-hayyü’l- kerîmü’l- hannânü’l- mennânü ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhâ’l-‘ısmete mine’ş-şeytâni’r-racîmi. Ve’l-‘avne ‘alâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştiğâli bi-mâ-yukarribunî ileyke yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâmi bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîne. Ve sallâ’llâhu ve selleme ‘alâ seyyidinâ ve nebîyyinâ muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ve ehli beytihi ecma‘îne.”

Türkçe Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla. Bütün hamdler âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsûstur. Salât ve selâm Hz. Muhammed Efendimize, âline ve ashâbına olsun. Allâh’ım! Ezel, ebed, hay, kerîm, şefkati ve ikrâmı bol olan Sensin. Bu yeni yılda bizleri şeytandan korumanı istiyoruz. Ey celâl ve ikram sâhibi, ey merhametlilerin en merha24 metlisi, bizleri Sana yaklaştıracak amelleri yapmakta bize yardım et. Salât ve selâm Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e, âline ve ashâbına olsun.

Muharrem ayının fazileti

“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.