Muharrem ayının ilk günü oruç tutulur mu? Muharrem ayının ilk gecesi yapılacak ibadetler

19 Ağustos 2020 Çarşamba 17:42 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 17:42

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı, Recep, Şaban ve Ramazan aylarından sonra en kıymetli ay olarak bilinmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini takvime göre, bu sene muharrem ayının başlayacağı tarih 20 Ağustos olarak açıklandı. Muharrem ayının ilk gecesi Tesbih Namazı kılınması tavsiye edilmiştir. Muharrem ayında oruç tutulması ve ibadetlerde daha dikkatli olunması gerektiği Peygamber Efendimiz (s.a.s) tarafından tavsiye edilmektedir. Peki Muharrem ayının ilk günü oruç tutulur mu? İşte Muharrem ayının ilk gecesi yapılacak ibadetler...

MUHARREM AYI İBADETLERİ

Peygamber Efendimiz (s.a.s), Muharrem ayının kıymetinden bahsederek bu ay içinde Allah’ın rızasını kazanmak için mümkün mertebe ibadetle geçirilmesini önerir. Nefsi yenmek, terbiye etmek için ve Allah’a yakınlaşmak için oruç tutulmasını ve namazlara dikkat edilmesi gerekliliği din alimleri tarafından vurgulanmaktadır. Muharrem ayında imkanı olan kişilerin ilk 10 oruç tutması, imkanı olmayan kişilerin ise aşure günü arifesi, aşure günü ve aşure günü sonrası oruç tutulması önerilmektedir.

MUHARREM AYININ İLK GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Muharrem ayının 9. ve 10 gününün oruçla geçirilmesinin yanında namazlara da dikkat edilmelidir. Özellikle farz olan 5 vakit namazı kazaya bırakılmaması gerekir. Bunun yanında geçmiş namazların kazasının yapılması, tövbe edilmesi yapılması tavsiye edilen ibadetlerdendir.

Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, "Savm", 50) ve "Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz" buyurmuştur.

Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;

"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" (Müslim, "Sıyâm", 202)

"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım." (Tirmizî, "Savm", 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine'ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

Muharrem ayının ilk gecesi şu şekilde niyet ederek bir Tesbih Namazı kılınır:

"Yâ Rabbî, bu yeni senede beni mağfiret-! ilâhîne, rızâ-i ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîne mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızâ-i ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden muhâfaza buyur."

Tesbih namazında şunlar okunur:

1. rekatta: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü'l-Kürsî,

2. rekatta: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene'r-Rasûlü... (Sûre-i Âl-i İmrân'ın ilk 2 âyeti de ilâve edilerek)

3. rekatta: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî...

4. rekatta: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 ihlâs-ı Şerîf.

Namazdan sonra istiğfâr edilir, salavât-ı şerife getirilir ve arkasından duâ yapılır.

MUHARREM AYINDA YAPILMASI GEREKENLER

* Muharrem ayında Aşûre günü oruç tutmak sünnettir.

* Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

* Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

* Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

* Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)

* Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

* İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

Başta Kuran-ı Kerim olmak üzere diğer semavi dinlerde de oldukça ehemmiyetli olan Muharrem ayı birçok önemli olaya şahitlik etmiştir. Allah’ın peygamberleri imtihanlardan geçirmesi, tövbelerini kabul etmesi, bir sürü önemli hadisenin gerçekleşmesi Muharrem ayında gerçekleştiği bilinmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) Muharrem ayının ilk 10 gününü oruçla geçirilmesi tavsiye ederken bu önemli günlerde ibadet ve davranışlara dikkat ederek Allah’ın rızasını ve merhametini kazanma gayretinde olunması tavsiye edilmektedir.

MUHARREM AYI ÖNEMİ

1- Hz. Musa, kavmiyle birlikte denizi yararak içinden geçmiş ve Firavunun gazabından kurutulmuştur.

2- Hz. Nuh, ona bağlı kalan kavmiyle birlikte bindikleri gemi, tufanı aşarak Cudi dağına demirlemiştir.

3- Hz. Yunus Balığın karnından Aşure günü kurtulmuştur.

4- Hz. Adem’in Allah’a olan pişmanlığı ve tövbesi aşure günü kabul edilmiş ve affedilmiştir.

5- Kardeşleri tarafından kuyuya atılan Hz. Yusuf Aşure günü kuyudan kurtulmuştur.

6- Hz. Yusuf’un babası Hz. Yakup, oğlunun acısıyla kapanan gözleri aşure günü açılmıştır.

7- Hz. İsa Aşure günü dünyaya gelmiş ve yine bir aşure günü göğe yükselmiştir.

8- Hz. Davud’un tövbesi Aşure günü kabul edilmiştir.

9- Hz. İbrahim oğlu Hz. İsmail aşure günü dünyaya gelmiştir.

10- Hz. Eyyüb’ün hastalığı aşure günü şifa bulmuştur.

Tüm bu önemli hadiselerin-mucizelerin gerçekleşmesi dışında Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in torunu Hz. Hüseyin ve beraberindekiler Muharrem ayının 10. günü olan aşure gününde Yezid tarafından Kerbela'da şehit edilmiştir.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2020'de Aşure Günü her sene olduğu gibi ilgiyle bekleniyor. Aşure Günü 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.

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