Merkez Bankası'nda yeni dönem! Göreve Fatih Karahan getirildi

Merkez Bankası Başkanlığı görevine, eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yardımcısı Fatih Karahan atandığı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Fatih Karahan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğince görevden alındı. Bu suretle boşalan TCMB Başkanlığı'na 1211 sayılı Kanun'un 25. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Fatih Karahan'ı tebrik etti.

Yılmaz paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Sayın Fatih Karahan'ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Sayın Fatih Karahan'ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) February 2, 2024

BAKAN ŞİMŞEK: OLAĞANÜSTÜ BİR MAKROEKONOMİST

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de konuya ilişkin "eş zamanlı" açıklama geldi.



Bakan Şimşek, yeni başkanın kendi önerisi doğrultusunda atanacağını vurguladı. Şimşek, yeni başkanın "Olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makroekonomist" olacağını ifade etti.

The decision made by the former President of the Central Bank, Mrs. Hafize Gaye Erkan, is entirely personal and at her own discretion. We respect her decision and are grateful for her service.



The new Governor, who is a well respected macroeconomist with an extraordinary depth... — Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 2, 2024

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak bugüne kadar yapmış olduğu önemli hizmetler için Sayın Hafize Gaye Erkan'a teşekkür ediyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Sayın Fatih Karahan'a görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve ekonomi yönetimimizin atacağı adımlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak bugüne kadar yapmış olduğu önemli hizmetler için Sayın Hafize Gaye Erkan'a teşekkür ediyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Sayın Fatih Karahan'a görevinde muvaffakiyetler... — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) February 2, 2024

DR. FATİH KARAHAN KİMDİR?

1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu.

2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022'de Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı.

Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da Başekonomist görevine atandı. Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştı.

