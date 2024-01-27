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Mersin'de paketleme tesisinde yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir narenciye paketleme tesisinde yangın çıktı. Sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahaleye başladı.

IHA27 Ocak 2024 Cumartesi 13:26 - Güncelleme:
Mersin'de paketleme tesisinde yangın
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Alınan bilgiye göre, Tarsus-Mersin Karayolu Bağlarbaşı bölgesinde özel bir firmaya ait narenciye paketleme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 150 işçinin çalıştığı öğrenilen tesiste çıkan yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Plastik kasaların olduğu tesiste çıkan yangınla birlikte çevreyi kara dumanlar kapladı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken tedbir amaçlı bölgeye ambulanslarla da sevk edildi.

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