19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:30 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:30

Meşale Bende etkinliği ile ilgili aramalar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda özel "Meşale Bende" hatıra bileti etkinliği düzenliyor. Bakan Ziya Selçuk Meşale Bende etkinliğini paylaştı. Bakan Selçuk sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "meşalebende diyerek tarihe adınızı yazdırmak için http://mesalebende.meb.gov.tr adresinden kendi isminizle bize katılabilirsiniz." dedi. Peki Meşale bende uygulaması nasıl yapılır? Meb gov tr 'Meşale bende' etkinliğine katıl!

MEŞALE BENDE UYGULAMASI NASIL YAPILIR?

Bakanlığın http://mesalebende.meb.gov.tr/ adresine yer alan ad soyad alanı doldurularak 'indir' butonu tıklanır. Ardından bilgisayara kendi ismininiz ve soyadınız ile meşale bende kartı yüklenmiş olur. MEB'in hazırladığı meşale bende kartı #meşalebende etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

MEŞALE BENDE ETKİNLİĞİNE KATILMAK İÇİN TIKLAYIN

Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından etkinliğe katılım çağrısı yaptı.

Selçuk mesajında, "Gençler, 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı bu ateş, sizlerle daha güçlü. "meşalebende" diyerek tarihe adınızı yazdırmak ve 19 Mayıs meşalesini devralmak için bakanlık adresinden kendi isminizle bize katılabilirsiniz" ifadesine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geliştirdiği bir uygulamadır. Milli Mücadele'nin 102. yılının kutlandığı bugünlerde etkinliğe katılan kişinin isminin yazılı olduğu bir kart hazırlanıyor. Üzerinde ise, ' 102 yıl önce Milli Mücadele ruhuyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından yakılan bağımsızlık ateşini bugün ben taşıyorum.' sözleri yer alıyor.

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