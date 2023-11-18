Meteoroloji'den 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, cumartesi günü Trakya'dan başlayarak yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak.

Ayrıca fırtına da etkili olması beklenirken İstanbul Valiliği, AFAD, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi.

THY (Türk Hava Yolları) İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca toplam 40 seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

FIRTINA UYARISI

Marmara Bölgesi'ne hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

Meteoroloji'nin ardından İstanbul Valiliği'nden de turuncu kodlu bir uyarı geldi.

Valiliğin resmi hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

"Cumartesi sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

AFAD VATANDAŞLARA SMS GÖNDERDİ

AFAD, bugün İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve fırtına için dün vatandaşlara kısa mesaj (SMS) gönderdi.

Mesajda sel, su baskınları ve çatı uçmasına karşı uyarıda bulunuldu.

66 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün toplam 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi.

Sarı kodlu uyarı verilen iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Niğde, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük, Osmaniye, Düzce, Kilis, Kırıkkale, Kilis, Osmaniye

Turuncu kodlu uyarı verilen iller:

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Karaman, Yalova