28 Ekim 2020 Çarşamba 13:14 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 13:14

Mevlid Kandili bugün mü yarın mı? sorusunun yanıtı tüm Müslümanlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peygamber efendimizin yeryüzüne teşrif ederek dünyayı nurlandırdığı gün olan Rebiülevvel 12. günü her sene Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Rebiülevvel ayının 12. günü Ekim'in 29'udur. Buna göre Mevlid Kandili bugün mü yarın mı? Bugün kandil mi 28 Ekim 2020? İşte tüm bu soruların yanıtı.

MEVLİD KANDİLİ BUGÜN MÜ YARIN MI?

Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Yani 28 Ekim'i 29 Ekim'e bağlayan gece Mevlid Kandili idrak edilir. Mevlid kandilinde bol bol Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) salatu selam okunmalıdır.

BUGÜN KANDİL Mİ? 28 EKİM 2020

Mübarek geceye sayılı saatler kala bugün kandil mi sorusu, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre Mevlid Kandili 28 Ekim Çarşamba gecesi idrak edilecek. Cuma günleri perşembe gecesinden idrak edildiği gibi Mevlid Kandili de Rebiülevvel ayının 12. gününden önceki gece kutlanır. İşte 2020 Hicri ve Miladi takvim.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu ifade eden bu mübarek gece içinde bazı ibadetlerin yapılması tavsiye edilmiştir. Mevlid Kandili duası okuyarak ve çeşitli ibadetler ederek bugünü en verimli şekilde geçirebilirsiniz. Bu mukaddes gecede yapılacak ibadetlerin en önemlisi: Kur’an-ı Kerim okumaktır ve bu mübarek gecede çokca zikir, evrad-ü ezkarda bulunulmalıdır.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

MEVLİD KANDİLİ’NDE NE OLDU?

Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

Ayetli ve hadisli Mevlid Kandili kutlama mesajları

Resimli Mevlid Kandili mesajları 2020

Türk bayraklı mevlid kandili mesajları 2020