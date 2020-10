28 Ekim 2020 Çarşamba 15:58 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 15:58

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Bu mübarek geceyi ibadet ederek ihya etmek isteyen Müslümanlar Mevlid Kandili namazının saat kaçta olduğunu merak ediyor. Her kandilde olduğu gibi bu gece de camilerde dualar okunup namazlar kılınacak. Peki Mevlid Kandili namazı ne zaman kılınır? İşte İşte Mevlid Kandili namazının kılınışı ve konu hakkında detaylı bilgiler.

Diyanet'in dini günler takvimine göre Mevlid Kandili bugün (28 Ekim 2020) idrak ediliyor. Müslümanlar bu gece camilerde ya da evlerde ibadetlerini gerçekleştirecek. Peki, kandil namazı saat kaçta kılınacak? İşte, kandil namazı hakkında detaylı bilgiler

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Mevlid Kandili namazının kılınacağı belli bir saat yoktur. Kandiller ve diğer dini geceler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte Mevlid Kandili namazı kılınıp, ibadet edilmeye başlanabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın net bir hükmü olmasa da bu ibadetler yatsı namazı ile de sürdürülebilir.

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.

Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

Sonra besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

AKŞAM CAAMİLERDEN SALAVATLAR YÜKSELECEK

Mevlid Gecesi münasebetiyle, bu akşam saat 21.00'de ülke genelindeki tüm camilerin minarelerinden salavatlar okunacağını duyuran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ülkemizin tüm minarelerinden yükselecek salavatlara aziz milletimizi iştirak etmeye davet ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, Mevlid Gecesi münasebetiyle bu akşam saat 21.00'de ülke genelindeki tüm camilerin minarelerinden salavatlar okunacağını bildirdi. Minarelerden okunacak olan salavatlara vatandaşları eşlik etmeye davet eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimizin dünyayı şereflendirdiği Mevlid Gecesi olan bu mübarek gecede saat 21:00’de ülkemizin tüm minarelerinden yükselecek salavatlara aziz milletimizi iştirak etmeye davet ediyorum.

Salât ve Selâm Senin Üzerine Olsun

Ey Âlemlere Rahmet Nebi!"