28 Ekim 2020 Çarşamba 16:45 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 16:45

Mevlid Kandili programları hangi kanallarda, saat kaçta? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peygamber Efendimiz’in doğum günü olarak kutlanan Mevlid Kandili Rebiülevvel ayının 11 ile 12. günlerini bağlayan geceye denk gelen mübarek Mevlid Kandili, bu yıl 28 Ekim Çarşamba'yı Perşembe’ye bağlayan gece yani bu akşam kutlanıyor. Kandil özel programlarını izlemek isteyen vatandaşlar Mevlid Kandili programlarını merak ediyorlar. Mevlid Kandili programları 28 Ekim 2020 yayın akışı listesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

MEVLİD KANDİLİ PROGRAMLARI

TRT1 - Mevlid Kandili Özel Yayını 19.30

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Lefkoşa Hala Sultan Camii’nden gerçekleştirilecek “Mevlid Kandili Özel Yayını” TRT 1’de yayınlanacak.

KKTC’nin simge eserlerinden olan Lefkoşa Hala Sultan Camii, TRT’nin “Mevlid Kandili Özel Yayını”na ev sahipliği yapacak.

2019 yılında hizmete açılan ve ismini Güney Kıbrıs'ta kabri bulunan Hz. Muhammed’in halasından alan Lefkoşa Hala Sultan Camii'nden, Türkiye televizyon kanalları arasından ilk kandil yayını böylece TRT tarafından gerçekleştirilmiş olacak.

Hz. Muhammed’in yeryüzüne teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili vesilesiyle TRT İç Yapımlar tarafından gerçekleştirilecek özel yayına, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da duaları ile katılacak.

Bu kutlu gecede gerçekleştirilecek “Mevlid Kandili Özel Yayını” 28 Ekim Çarşamba saat 19.30’da TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

ATV Nihat Hatipoğlu İle Mevlid Kandili Özel - 28 Ekim, Çarşamba 00:20

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Mevlit Kandili'nde, canlı yayında atv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği bu gece Peygamber Efendimiz'in dünyayı şereflendirdiği gecedir.

Peygamber Efendimizin doğumu nasıl müjdelendi?

Peygamberimizin doğduğu gece yeryüzünde neler oldu?

Bu gece nasıl ibadet edilmeli?

KANAL D MEVLİD KANDİLİ ÖZEL - 01:15

M. Fatih Çıtlak ile Mevlid Kandili Özel

KANAL 7 - HZ. NECMETTİN NURSAÇAN İLE MEVLİD KANDİLİ ÖZEL

28 Ekim 2020 Çarşamba - 21:15

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in doğum yıldönümü olan Mevlid Kandili, bu yıl tüm dünyayı sarsan Covid-19 sebebiyle tekrar bölümle ekrandaki yerini alacak. Fatih Camii’nden gerçekleşmiş olan programda emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan’ın duahanlığında Türkiye’nin ünlü mevlidhan, hafız ve kârileri ile izleyenlerin gönüllerine dokunacak.

Müslümanların öncüsü, alemlerin nuru Hz. Muhammed’in doğum yıldönümü Mevlid Kandili Özel programı ile Kanal 7’de ihya ediliyor. Çizdiği yolda insanlara Müslümanlığı gösteren Hz. Muhammed’in doğduğu bu kutlu gecede Kur’an-ı Kerim’den sureler okunacak, dualar edilecek, ilahiler söylenecek. Fatih Camii’nin manevi atmosferinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen mevlidhanlar, hafızlar, kâriler bir araya gelerek bu gecenin manevi hazzını izleyicilere ulaştıracak. Açılış konuşmasını ve duahanlığını Necmettin Nursaçan’ın yapacağı programda Ekrem Nalbant, Bünyamin Topçuoğlu, Mehmet Göregen okuyacakları Kur’an-ı Kerim izleyenlerin gönüllerinin pasını silecek. Fatih Camii müezzini Ali Rıza Şahin ise ilahi grubuyla birlikte seslendirecekleri ilahilerle gecenin ruhunu ekranlara taşıyacak.

Hz. Muhammed’in doğum gecesi olan bu gecede, Kur’an-ı Kerim’den okunacak sureler, en güzel ilahiler ve mevlidler konuklara ve izleyenlere huzur dolu bir gece yaşatılacak.

Fatih Camii’nden gerçekleşen Mevlid Kandili Özel programı 28 Ekim Çarşamba akşamı 21.15’te Kanal 7’de…