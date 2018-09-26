Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yoldan çıkan minibüsün takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Birkaç sefer takla atan minibüste bulunan sürücü ile birlikte E.G., 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.K. ile E.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobil ise, yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.