Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yoldan çıkan minibüsün takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre A.K. (40) yönetimindeki 38 GD 220 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Birkaç sefer takla atan minibüste bulunan sürücü ile birlikte E.G., 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.K. ile E.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobil ise, yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
 
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA