MSB: Kilis'te 16 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildi

DHA 12 Nisan 2020 Pazar 15:48 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 16:12

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT) Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde yaptıkları mayın, el yapımı patlayıcı aramasında 16 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildi" denildi.ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Mardin Kızıltepe bölgesinde, 5 kişinin yasa dışı olarak Suriye sınırını geçmeye çalıştığı bölgede yapılan aramada, poşet ve sırt çantası içinde 15 kilo plastik patlayıcı, 3 uzaktan komutalı patlayıcı düzeneği ile çeşitli malzemelerin ele geçirildiği açıklandı.

YASA DIŞI GEÇİŞİN ÖNLENDİĞİ BÖLGEDE, 15 KİLO PLASTİK PATLAYICI BULUNDU

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mardin Kızıltepe bölgesinde, yasa dışı olarak Suriye sınırını geçmeye çalışan 5 şahıs bölgede görevli hudut birliklerimiz tarafından uzaklaştırıldı. Geçiş yapılmak istenen bölgede yapılan aramada 1 adet siyah poşet ve 1 adet sırt çantası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı bomba arama köpek timi tarafından yerinde kontrol edildi. Yapılan müdahale sonucunda sırt çantası ve siyah poşetin içerisinde; 30 adet 500 gramlık toplam 15 kg plastik patlayıcı, 3 adet uzaktan komutalı patlayıcı düzeneği, 9 adet pil, 9 bin 200 Suriye lirası, 1 adet yeşil sırt çantası, 4 adet sim kart, 3 paket sigara, 2 adet ayakkabı, 1 adet deri mont olduğu tespit edildi" denild