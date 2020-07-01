Müge Anlı'da aranan İkranur'a ne oldu? Son dakika... 7 yaşındaki İkranur'u kim öldürdü?

01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:38 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:38

Son dakika haberi...Müge Anlı'da kayıp İkranur olayı merak konusu oldu. Giresun'un Bulancak ilçesinde 4 gündür kayıp olan 7 yaşındaki İkranur Tirsi için geniş çaplı arama başlatıldı. Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin 4 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Gelen son dakika haberine göre küçük kızın öldürülerek dere kenarına atıldığı belirlendi. Müge Anlı ise canlı yayında kan donduran detayları gün yüzüne çıkardı. İşte, Müge Anlı son bölümünde yaşananlar...

MÜGE ANLI'DA İKRANUR'A NE OLDU? SON DAKİKA...

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cesedine ulaşıldı. İkranur'un kayıbının ardından görgü tanıkları Müge Anlı'ya bağlandı. Görgü tanıkları İkranur'un kaybolduğu saatlerde saat 8 civarında ormanlık alanda çığlık sesi duyduklarını söylenmişti.

İKRANUR'UN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

4 gündür aranan İkranur Tirsi'nin cansız bedeni dere yatağında bulundu. Acı haberi AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İcilli köyünde 1 hafta önce evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına bugün saat 06.00'dan itibaren devam edildi.

İKRANUR'U KİM ÖLDÜRDÜ?

Arama çalışmalarına, altışar kişilik JÖH ve asayiş timi, AFAD ve AKUT ekipleri, bir iz takip köpek timi, bir kadavra köpeği, 170 personel ile kayıp çocuğun yakın akrabaları ve vatandaşlar katıldı. Yapılan aramalar sonrasında küçük kızın cesedi evine 4 km mesafedeki Adaköy Deresi kenarında bulundu. Küçük İkranur'un öldürülerek dere kenarına atıldığı belirlenirken, öldürme olayının nasıl gerçekleştiği ile ilgili bilgi verilmedi.

İkra Nur'un cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Giresun A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

"OLAYIN TÜM YÖNLERİYLE SORUŞTURMASI SAVCILIĞIMIZCA DEVAM EDECEK"

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, İkranur'un cesedinin dere yatağında bulunduğunu söyledi.

Savcılık marifetiyle soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğüne dikkati çeken Tuna, "O bölgede çok yönlü arama faaliyetleri 2 gündür devam ediyordu. Olayın tüm yönleriyle soruşturması savcılığımızca devam edecek." dedi.

Tuna, gazetecilerin İkra Nur'un ölümüne ilişkin bulgularla ilgili sorusuna, "Şu saatte söyleyeceğimiz her şey soruşturmanın selametine sakınca getirebilir. Bu konularla ilgili şu an yorum yapmamız doğru değil arkadaşlar." yanıtını verdi.

Cesedin bulunduğu noktayla ilgili soru üzerine Tuna, İkra Nur'un cesedinin dere yatağında bulunduğunu anımsattı. Tuna, "Suyun içinde. Orada su derinliği çok fazla değil. Yüzeyle taban birbirine çok yakın." ifadelerini kullandı.