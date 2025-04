Muhalefete 'kentsel dönüşüm' çağrısı: Gelin gözbebeğimiz İstanbul'umuzu dönüştürelim

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Değerli basın mensupları, kıymetli İstanbullular, Bugün Marmara Denizi içerisinde saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem eda geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü. Silivri açıklarında 24 km uzakta olan deprem başta İstanbul olmak üzere, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir illerinde de hissedildi. Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5.9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi.

Bu artçı depremlerin biri, az önce ifade ettim 5,9 büyüklüğünde en büyük olanı, 4 ve üzeri olan artçı deprem sayısı da toplam 7. Değerli arkadaşlar, depremin ilk anından itibaren Ankara'da AFAD Başkanlığımızda, Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu Başkanlığında, TAMP ve onun çalışan grup başkanları ve yine aynı şekilde İstanbul Valimiz Davut Bey'in başkanlığında burada, AFAD, TAMP, İstanbul grupla ilgili bütün bu kıymetli arkadaşlarımız bir araya geldi. Şükürler olsun, böyle büyük bir depremde şu ana kadar can kaybı ve yaralı bir vatandaşımız bulunmamaktadır.

Her depremde olduğu gibi ilk yaptığımız nedir? Tarama, yani depremin bir olumsuz bir izi sahada var mı, yok mu? Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de yine burada AFAD koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşları, Büyükşehir 39. İlçe Belediyesi, aynı şekilde İtfaiye Dairesi, Emniyet, Jandarma, 1. Ordumuz, yani devletimize ait genel, merkezi, tüm birimlerin tamamı buranın koordinasyonunda ve buranın İstanbul Acil Müdahale Planı kapsamında, daha önce sayısını ben unuttum valiyken, aynı şekilde Davut Valimiz döneminde de defalarca ve defalarca yapılan, toplantıda belirtilen plan uyarınca herkes kendi görev alanıyla ilgili sahada tarama yaptı. İlk etapta kamuoyunu bir 45. dakikadan itibaren televizyonlar alacıyla şu güzel haberi de verdik. Dedik ki, şu ana kadar içinde insanın yaşadığı, yerleşim olan herhangi bir bina enkaz ihbarı şükür olsun ki gelmedi. Dedik, şu ana kadar da taramalarımız devam ediyor. Sadece Fatih ilçemizde bir metruk bina. Ve tahliyesine gelip de gözlemsel olarak tarama yapan bizim çevre şehircilik ve iklim değişikliği müdürlüğümüzden görevli olan arkadaşlarımızın yapmış olduğu 9 evle ilgili tahliye ile ilgili tespitimiz var. Birazdan Sayın Bakanımız sizlerle paylaşacak.

Değerli arkadaşlar, Hemen hemen her bakanımız burayla ilgili İstanbul'umuzla ilgili paylaşımlar yaptı. Milli Eğitim Bakanımız okullarla ilgili yapmış olduğu taramayı paylaştı. Bizimle burayla AFAD koordinasyonuyla bir değerlendirmemiz oldu. Ve bildiğiniz gibi Perşembe ve Cuma, yarın ve Cuma günüyle ilgili hemen akabinde Sayın Yurt Başkanımızın da Erol Hocamızın da bizimle bir istişaresi oldu. O da aynı şekilde İstanbul'daki vakit ve kamu üniversitelerimizin de eğitim, öğretimi iki gün boyunca tatil edildiği haberlerini anons ettiler. Bunun haricinde de valimiz, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve görevlerine gelme ile ilgili basın açıklamasında belirttiği kişilere, yani kamu görevlerine de izin verildiğini ifade etmiş oldu.

112'YE 10 BİN 84 ÇAĞRI

Şunu söyleyelim, 10.084 112'ye çağrı geldi. Şimdi hep bunu söylüyoruz. Ne demek 112 acil çağrıya gelen aramalardan ne anlamamız lazım? 16 milyonluk, 131 dünya ülkesi nüfusundan daha büyük nüfusa sahip olan medeniyetimizin baş tacı olan İstanbul'umuza hemşerilerimizden sadece 10.084 çağrı geldi. Bunların tasdifini yaptık, kıymetli basın mensupları. Pek çoğu bilgi edinme amaçlı. Bir kısmı evimizde veya hizmet sundukları bina ile ilgili endişelerini paylaşan ifadeler, bir kısmı da sağlıkla ilgili olan ihbarlar.

'DEVLETİMİZ TÜM BİRİMLERİYLE HAREKETE GEÇMİŞTİR'

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Sayın Bakanım, Değerli Bakanlarım, Hükümetli Genel Başkan Yardımcım, Değerli Basın Meclis Meclislerimiz, Bugün, Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, İstanbul'da, 12 sularında, Gerçekten herkesi ürküten, endişeye sevk eden, 6.2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Hepimiz çok korktuk. Allah'a şükür ki, Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, gelen bilgilere göre herhangi bir can kaybımız yok. Çok şükür, Sayın Bakanımız birazdan detaylı bilgi verecektir. Yaralılarımız da tedavi altına alındı. Ben, tabi ki İstanbul'umuz bu depremde etkilendi ama İstanbul'la birlikte Marmara'daki etkilenen tüm illerimizi, Burada depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza ve aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah, ülkemizi, memleketimizi, yavrularımızı böylesi afetlerden korusun diyorum. Değerli arkadaşlar, milletimiz müsterih olsun. Mevcut durum itibariyle paniğe mal verilecek bir durum söz konusu değil. Devletimiz tüm birimleriyle, Afet'iyle, Kızılay'ıyla, Jandarmasıyla, Sağlık Birimleriyle, Emniyet Birimleriyle, Jandarmanın, yine Sağlık Bakanlığının, Araba Kurtarmadan tutun da Acil Yardım Ekiplerine kadar tüm birimleriyle teakkuza geçmiştir. Ve Türkiye, acil afet müdahale planı çerçevesinde İstanbul'la ilgili yapılması gereken tüm iş ve işlemler Afet'imizin koordinasyonunda devreye alınmıştır. Bunun milletimizin özellikle bilmesini istirham ediyorum. Kurumlarımız tüm gücüyle burada Afet koordinasyonunda ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz ve yerel yönetimlerimizle birlikte, gerek Büyükşehir, gerek ilçe belediyelerimiz, gerekse şu an İstanbul'a nasıl yardım edebiliriz diyen komşu belediyelerimiz, milletimizden, yine arkadaşlarımızla birlikte sahada çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Bir yandan bu çalışmaları yaparken, diğer yandan da Türkiye'nin altını çizerek ifade ediyorum, Sayın Bakanımız ifade ettiler. Afet'teki bilim kurulunda hocalarımız da yine bu konudaki yetkin bilim insanlarımızla birlikte istişare ediyor. Onların görüşleri, fikirleri, önerileri doğrultusunda yine yapılması gereken her türlü iş, işlem yapılmaktadır. Her türlü tedbir Aziz İstanbul'umuz için alınmaktadır. Acil durum ekiplerimiz, güvenlik güçlerimiz, hasar tespit ve denetim personellerimiz, şu an İstanbul'un 39 ilçesinde, 963 mahallesinde gelen talepleri ki 112 koordinasyonunda bu süreci yürütüyoruz, 112'ye gelen istisnasız her bir talebi dikkate alıyoruz. Bakanımızın ifade ettiği gibi tasnif ediyorum arkadaşlarımız ve ilgili bilim hangisiyse, ilgili bakanlık hangisiyse anında müdahale yapmak suretiyle süreci dikkatli bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz.

Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Düşme, atlama veya yıkılma korkusundan panik atak geçiren, toplam etkilenen 236 vatandaşımız oldu.

Yapılan ilk değerlendirmede İstanbul'da ve çevre illerdeki herhangi bir hastanemizde hizmeti aksatacak bir durum tespit etmedik.

Depremden birincil derecede etkilenen vatandaşımız bulunmuyor.