İstanbul'daki 6,2'lik deprem ne kadar sürdü?

Vatandaşlar İstanbul'daki en büyüğü 6,2 olan depremlerin ardından depremin kaç saniye sürdüğünü merak etmeye başladı. "İstanbul'daki deprem ne kadar sürdü?" sorusuna cevap arayan vatandaşlar 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremleri araştırmaya başladı.

İSTANBUL DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul depreminin ne kadar sürdüğüne ilişkin merak edilene soruya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Bakan Yerlikaya, Silivri açıklarına 24 kilometre uzaklıkta olan 6,2'lik depremin başta İstanbul olmak üzere civar illerde de hissedildiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında "Saat 15.12'ye kadar en büyüğü 5,9 olan 51 artçı deprem kaydedildi. 112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi. Bu ihbarların büyük çoğunluğu bilgi almaya yönelikti. Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır." dedi.

Deprem sonrası, ilk andan itibaren tüm ekiplerin hızla harekete geçtiğini ve altyapı ile enerji hatlarında herhangi bir sorun bulunmadığını söyleyen Yerlikaya, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki İstanbul depreminin toplam 13 saniye sürdüğünü açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLER KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli sırasıyla 7,8 ve 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ili etkilemiş ve yaklaşık 50 bin vatandaşın hayatını kaybetmesi ile sonuçlandı. Depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere 11 ilde yıkılan ve hasar alan bina sayısı 200 bin civarında kayıtlara geçti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden birincisinin merkez üssü Pazarcık oldu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki deprem sabah karşı saat 04.17'de meydana geldi. Büyüklüğü 7,8 olan deprem yaklaşık 65 saniye sürdü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikincisinin ise merkez üssü Elbistan oldu. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki deprem öğleden sonra saat 13.24'te meydana geldi. Büyüklüğü 7,5 olan deprem yaklaşık 45 saniye sürdü.

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