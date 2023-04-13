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Muharrem İnce'den 7'li koalisyona tepki: Menfaat ittifakı içinde olmam

'Listeleri görünce içim sızladı' diyen Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Menfaat ittifakı içinde olmam' ifadelerini kullandı.

13 Nisan 2023 Perşembe 10:42 - Güncelleme:
Muharrem İnce'den 7'li koalisyona tepki: Menfaat ittifakı içinde olmam
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TV100 yayınına konuk oldu.

Muharrem İnce, Deva Partisi'nin kontenjanıyla CHP listelerine giren eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in adaylığı hakkında, "CHP listelerini görünce içim sızlıyor. Atatürk'ün Çankaya'sında Sadullah Ergin olur mu?" tepkisini gösterdi.

İnce, "Çankaya'dan aday. Cumhuriyet'in kalbine hançer, Atatürk'ün Çankaya'sının kalbine hançer. Sadullah Ergin kim? Yargı FETÖ'ya teslim edilirken Adalet Bakanı. Silivri'de komutanlara kumpas kurulurken Balyoz-Ergenekon davalarında yargıyı FETÖ'ya teslim eden Adalet Bakanı. Ya utanma da kalmamış" ifadelerini kullandı.

"MENFAAT İTTİFAKI İÇİNDE OLMAM"

İnce, Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmayan HDP'yi işaret etti. İttifaka "millet" yerine "menfaat" tanımlaması yaptı.

İnce şu sözleri söyledi:

Menfaat ittifakının içinde olmam. İlke ittifakı. Yazabiliyor musun oraya hala 7'li ittifak Anıtkabir'e gidemedi. Hala gidemediler. Utanmaya saklanmaya gerek yok. HDP aday çıkarmadı ve destekliyor.

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