MÜSİAD Türkiye'nin gücü ödülleri 9 Mayıs'ta sahiplerini bulacak

MÜSİAD, Türkiye'nin Gücü Ödülleri Ödül Töreni 9 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleyeceğini duyuran basın toplantısı düzenledi. İkinci kez düzenlenecek olan Türkiye'nin Gücü Ödülleri, aynı zamanda MÜSİAD'ın34'üncü yıl dönümü haftası etkinliği kapsamında düzenlenecek. Türkiye'nin Gücü Ödülleri Basın Toplantısı'na MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Türkiye'nin Gücü Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Tahir Tuluk katılım sağladı.

"ÜRETİM VE GİRİŞİMCİLİĞİ ÖDÜLLENDİRİYOR, MOTİVASYON SAĞLIYORUZ"



MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye'nin Gücü Ödülleri Basın Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında MÜSİAD'ın her daim Türkiye'de üretimi, girişimciliği, kadın istihdamını ve değerleri desteklediklerini belirterek; Türkiye'nin Gücü Ödülleri ile bu desteği ödüllendirerek motivasyon sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Genel Başkan Asmalı yaptığı konuşmasında:

"Hepinizin bildiği üzere MÜSİAD'ın yıllar içinde ortaya çıkardığı pek çok önemli çalışma ve etkinlik olmuştur. Bunların her birinde MÜSİAD olarak önceliğimiz; her zaman için üretimi, başarıyı, kadın girişimini, güçlü iletişim ve değerleri, akademik bilgiyi, sürdürülebilirlik ve dönüşümü, erdemli girişimciliği, kısacası ülkemiz için katma değer üreten yatırım ve araştırma faaliyetlerini ödüllendirerek motivasyon sağlamak olmuştur.

Bugün de yıllardır düzenlenen çok önemli ödüllerimizi bir araya getiren ve yenilenen yüzüyle bu yıl ikincisini yapacağımız Türkiye'nin Gücü Ödülleri'nin yenisini, 9 Mayıs 2024 günü Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleyeceğiz.

Çok kapsamlı ve etki gücü yüksek olacak bu ödül töreni; bugüne dek 17 kez düzenlediğimiz "Türkiye Ekonomi Basını Ödülleri" ile toplam 6 kez düzenlediğimiz "Bilim ve Teknoloji Ödülleri"ni; "Türkiye'nin Gücü Ödülleri" çatısı altında birleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Asmalı, Türkiye'nin Gücü Ödülleri'nde başvuru yönteminin iki farklı hâlde yapıldığını belirterek, aday olma ve aday gösterme yöntemleri olduğunu açıkladı. Kişilerin kendi firma veya girişimleri için yaptığı başvurunun yanı sıra, başka markaları ve kişilerin de aday gösterebildiğini söyledi.

Oluşturulan jüri heyetinden de bahseden Asmalı, akademi ve iş dünyasından değerli isimlerin jüri heyetinde olduğunu açıkladı. Türkiye'nin Gücü Ödülleri web sitesinde de jüri heyetinin yayımlandığını söyleyen Asmalı, "İnşallah bugün yapacağımız toplantı sonrası 1 Mayıs tarihine kadar jüri heyetimizle ödülleri kazananları nihayete erdireceğiz" diye konuştu.

TOPLAMDA 420 BAŞVURU YAPILDI



MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Tahir Tuluk ise basın toplantısında yaptığı konuşmasında Türkiye'nin Gücü Ödülleri'ne başvuru sürecini anlattı ve gelen başvurulardan detaylar verdi.

İcra Kurulu Başkanı Tahir Tuluk yaptığı konuşmasında, "Türkiye'nin Gücü Ödülleri'nde de maksadımız, Türkiye'nin yerelde ve uluslararası alanda güçlenmesine katkıda bulunan kişileri ödüllendirmek; genç girişimcilerimizi ise vitrine çıkartarak, manevi katkıda bulunmaktır." ifadelerini kullandı.

Tuluk toplamda 420 kadar başvuru aldıklarını belirterek şu sözleri kaydetti:

"Geçtiğimiz Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nden farklı olarak bu yıl, Jüri Özel Ödülü kategorimizi ekledik. Bunların yanında diğer kategorilerimiz de birkaç değişiklik ile aynı şekilde devam ediyor. 23 Şubat tarihinde Aday Olma veyahut Aday Önerme bölümlerinin açılışını yaptık. 14 Nisan tarihine değin 420 kadar Adaylık Başvurusu ve Adaylık Önerisi bizlere ulaştı. İcra Kurulumuzda bulunan çok değerli isimlerin ve oluşturulan puanlama kriterlerine göre her kategoriden en az 5 aday finale kaldı. Bunun sonucunda oluşturulan ve MÜSİAD Yönetim Kurulu tarafından Türkiye'nin Gücü İcra Kurulu'nun verdiği öneriler doğrultusunda, tarafsızlık ilkesini benimsemiş farklı disiplinlerden oluşan bir değerlendirme Jüri Heyeti, bu finale kalan adayları yine aynı kriterler ve puanlama esaslarına göre ödüllendirme kararını verecek. 1 Mayıs tarihi itibariyle bu da son bulacak ve Türkiye'nin Gücü Ödülleri'ni kazananları 9 Mayıs'ta AKM'de yapacağımız görkemli bir törenle sizlere duyuracağız inşallah."

ULUSAL 9 FARKLI KATEGORİDE ÖDÜLLER VERİLECEK



9 Mayıs 2024 tarihinde saat 19:00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin Gücü Ödülleri, bürokrasi ve diplomatik birçok misafire de ev sahipliği yapacak. MÜSİAD tarafından ikinci kez düzenlenecek olan Türkiye'nin Gücü Ödülleri, ulusal alanda 9 farklı kategoride ödüller verecek. Üretimin Gücü, Genç Girişimcinin Gücü, İletişimin Gücü, Değerlerin Gücü, Sürdürülebilirliğin Gücü, Kadının Gücü, Akademinin Gücü, Dönüşümün Gücü, Markanın Gücü kategorilerinde verilecek olan ödüllerin yanı sıra Jüri Özel Ödülü de verilecek.

9 Mayıs'ta düzenlenecek etkinliğin ana sponsorluğunu Turkcell, Platin Sponsorluklarını hepsiburada ve Ziraat Katılım, Global İletişim Ortaklığını Anadolu Ajansı, Kurumsal İletişim Ortaklığı'nı ise TürkMedya yapıyor.