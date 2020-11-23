Öğretmenler günü için kısa şiirler: 24 Kasım Öğretmenler günü şiirleri (2 kıtalık)

23 Kasım 2020 Pazartesi 14:10 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 14:10

Öğretmenler günü için kısa şiirler, öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği’ni kabul ettiği gündür. Öğrenciler bu önemli günde öğretmenlerine 24 Kasım Öğretmenler günü şiirleri göndermek istiyorlar. Bu kutsal mesleğin önemini vurgulamak için bu sene uzaktan eğitim yapılan okullarda günün anlam ve önemine ilişkin kısa 24 Kasım Öğretmenler günü şiirleri okunacak. İşte Öğretmenler günü için kısa şiirler ve 2 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler günü şiirleri

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER

Öğretmenler günü için kısa şiirler tüm öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. En güzel, en anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Öğretmenler günün ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanıyor. Öğretmenler gününün Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanmasının nedeni Bakanlar Kurulu'nın Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermesi ve bu unvanın, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmesidir. İşte Öğretmenler günü için kısa şiirler (2 kıtalık)

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN KISA ŞİİRLER

ÖĞRETMENİME

Kalem, silgi, defter

Sen yoksan neye yarar.

Küçücük parmaklarım,

Nasıl harfleri arar.

Senden hiç ayrılamam,

Ailem gibisin benim.

Öğretmenler gününde,

Çokça öpülsün ellerin.

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi...

SİZİ GÖRÜNCE

Sizi görünce;

Eriyor yüreğimdeki buzlar,

Yüzümde çiçekler açıyor birden.

Zamanı süzüp içtiğim,

Ilık yaz akşamlarını hatırlıyorum

Kehribar tanesi gözlerinizden. (Durdu ŞAHİN)

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ÖĞRETMENİM KALBİMDESİN

Hayatımın tadı tuzu

Hem pınarı, hem havuzu

Işığı ve kılavuzu...

Ayrıcalıklı yerdesin

Öğretmenim kalbimdesin!

Birer küçük fidandık biz

Yetiştirdin verdik filiz

Sen bir ırmak, sen bir deniz

Sen yemyeşil bir beldesin

Öğretmenim kalbimdesin! (Cemal Gören)

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.

Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.

Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.

Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,

Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.

Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,

Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.

Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.

Atamın önerdiği olmam istenen yeri,

Bana sen hazırladın biricik öğretmenim. (Hakkı ÇEBİ)

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın

ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR

Benim Canım Öğretmenim

Öğrenci bir fidandır,

Öğretmen yağmur.

Azıcık ıslatsa

Büyüyüp ağaç olur.

Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,

Öğrenciye okumayı öğreten.

Eli kalem tutmazken

Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.

BAŞÖĞRETMEN

Atatürk benim,

Başöğretmenim,

Ne öğrendimse,

Ondan öğrendim.

Yenilikleri,

Hep o düşünmüş,

Milleti için,

Ağlamış, gülmüş.

Çocuk kalbimle,

İlk onu sevdim,

Atatürk benim,

Başöğretmenimdir. (Tarık ORHAN)

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN ÖNEMİ

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

Bazı ülkelerde 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.