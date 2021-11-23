23 Kasım 2021 Salı 11:27 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 11:27

Öğretmenler Günü için 2 kıtalık kısa şiirler, bu özel günde okunacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Bu kapsamda her yıl aynı tarihte öğrenciler Öğretmenler Günü şiirleri ve sözleri okuyarak değerli hocalarımızın gününü kutlar. Öğretmenler Günü için 2 kıtalık kısa şiirler ve en güzel sözler haberimizde yer alıyor. İşte Öğretmenler Günü için anlamlı 2 kıtalık kısa şiirler...

Bu yıl 24 Kasım 2021 tarihinde Öğretmenler Günü büyük bir coşku ile kutlanacak. Öğretmenlerinize kısa şiirlerle günün anlam ve önemini belirten tatlı bir jest yapabilirsiniz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarda yapılacak Öğretmenler Günü etkinliklerinde 2 kıtalık kısa şiirler okunacak. İşte öğretmenler için en anlamlı sözler ve şiirler (kısa 1,2 kıtalık)

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN KISA ŞİİRLER

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.

Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.

Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.

Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,

Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.

Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,

Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.

Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.

Atamın önerdiği olmam istenen yeri,

Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

Hakkı ÇEBİ

KÖY ÖĞRETMENLERİ ŞİİRİ

Yurdumuz uçsuz bucaksız,

Gökte yıldız kadar köylerimiz var!

Ama uzak, ama harap, ama garipsi...

Alın benim gönlümden de o kadar!

Uzak köylerimizde kuşlar gibi

Her sabah çocuklar size uçar.

Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç...

Alın benim gönlümden de o kadar!

Siz kara göklerin yıldızları,

Işıtın yurdumuzu sabaha kadar!

Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu...

Alın benim gönlümden de o kadar!

(Cahit Külebi)

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRİ 2 KITALIK

Öğretmenler Günü için kısa şiirler sayesinde ona WhatsApp ya da SMS yoluyla kutlama mesajı atabilir ya da hediyenizin içerisine not olarak ekleyebilirsiniz.

ÖĞRETMENİM KALBİMDESİN

Hayatımın tadı tuzu

Hem pınarı, hem havuzu

Işığı ve kılavuzu...

Ayrıcalıklı yerdesin

Öğretmenim kalbimdesin!

Birer küçük fidandık biz

Yetiştirdin verdik filiz

Sen bir ırmak, sen bir deniz

Sen yemyeşil bir beldesin

Öğretmenim kalbimdesin!

(Cemal Gören)

BIR ÇİÇEKTİR ÖĞRETMENİM

Bir çiçektir öğretmenim,

Ben onsuz hiçbir şey öğrenmedim.

Her zaman onun yolunda nöbetteyim,

Öğrettikleri ile aydınlığın zirvesindeyim.

Öğretmenim, canım öğretmenim

Seninle birlikte var oldu her şeyim.

Ben sen olmadan neredeyse bir hiçim.

Senin öğrettiklerin ile neşeliyim.

ÖĞRETMENİME

Kalem, silgi, defter

Sen yoksan neye yarar.

Küçücük parmaklarım,

Nasıl harfleri arar.

Senden hiç ayrılamam,

Ailem gibisin benim.

Öğretmenler gününde,

Çokça öpülsün ellerin.

BİR TOHUMDUR EKİLEN

Bir tohumdur senden bize ekilen,

En zor anlarımızdadır senden bize yetişen,

Ne kadar çok verirsen

Sana o kadar çok sevgi gelir öğrencilerinden.

Öğretmenin seni ne çok seviyoruz bilsen,

Geçilmiyor hiçbir yanımız sevgiden.

Unutulmayacak çok şey kaldı senden

Bunları ifade edilmiyor dilden.

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi...

ÖĞRETMENİM

Ömründen ömür kattın bize,

Günlerini feda ettin hepimize,

Razı gelmezdin bir şey olsa birimize.

Ecel terlerin bak dönüştü denize...

Tüm kelimelerimi kulansam yetmez.

Maksadım bir teşekkür, yoksa anlatmak seni

Elbette sayfalarca yazsam yine yetmez.

Nasıl sevmeyecekmiş öğrencilerin seni.

İnsan böyle fedakar olan bir şahsiyetin

Manevi hakkını hiçbir zaman ödeyemez...

ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR

Benim Canım Öğretmenim

Öğrenci bir fidandır,

Öğretmen yağmur.

Azıcık ıslatsa

Büyüyüp ağaç olur.

Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,

Öğrenciye okumayı öğreten.

Eli kalem tutmazken

Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

24 Kasım 1928 tarihinde açılan Millet Mekteplerinde yaşlı, genç, çocuk, kadın demeden herkese yeni harflerle okuma yazma öğretilmiştir.

Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri ( 24 Kasım Öğretmenler Günü ) olarak kutlanmaktadır.

24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.