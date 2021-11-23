Öğretmenler Günü için 2 kıtalık kısa şiirler, bu özel günde okunacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Bu kapsamda her yıl aynı tarihte öğrenciler Öğretmenler Günü şiirleri ve sözleri okuyarak değerli hocalarımızın gününü kutlar. Öğretmenler Günü için 2 kıtalık kısa şiirler ve en güzel sözler haberimizde yer alıyor. İşte Öğretmenler Günü için anlamlı 2 kıtalık kısa şiirler...
Bu yıl 24 Kasım 2021 tarihinde Öğretmenler Günü büyük bir coşku ile kutlanacak. Öğretmenlerinize kısa şiirlerle günün anlam ve önemini belirten tatlı bir jest yapabilirsiniz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarda yapılacak Öğretmenler Günü etkinliklerinde 2 kıtalık kısa şiirler okunacak. İşte öğretmenler için en anlamlı sözler ve şiirler (kısa 1,2 kıtalık)
Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.
Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.
Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.
Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.
Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,
Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.
Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,
Ben de almak isterim biricik öğretmenim.
İstemez oldum artık vefasız geceleri.
Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.
Atamın önerdiği olmam istenen yeri,
Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.
Hakkı ÇEBİ
KÖY ÖĞRETMENLERİ ŞİİRİ
Yurdumuz uçsuz bucaksız,
Gökte yıldız kadar köylerimiz var!
Ama uzak, ama harap, ama garipsi...
Alın benim gönlümden de o kadar!
Uzak köylerimizde kuşlar gibi
Her sabah çocuklar size uçar.
Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç...
Alın benim gönlümden de o kadar!
Siz kara göklerin yıldızları,
Işıtın yurdumuzu sabaha kadar!
Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu...
Alın benim gönlümden de o kadar!
(Cahit Külebi)
SEVGİLİ ÖĞRETMENİM
Sevgili öğretmenim,
İnan sen bir ışıksın.
Yanarsın gece gündüz.
Aydınlatırsın bizi.
Doğruyu, güzeli,
Bize sen öğretirsin.
Vatanıma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.
Çevreni aydınlatır,
Bir mum gibi erirsin.
Anne – baba gibisin,
Bizi, bağrına hep basarsın
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Hayatımın tadı tuzu
Hem pınarı, hem havuzu
Işığı ve kılavuzu...
Ayrıcalıklı yerdesin
Öğretmenim kalbimdesin!
Birer küçük fidandık biz
Yetiştirdin verdik filiz
Sen bir ırmak, sen bir deniz
Sen yemyeşil bir beldesin
Öğretmenim kalbimdesin!
(Cemal Gören)
BIR ÇİÇEKTİR ÖĞRETMENİM
Bir çiçektir öğretmenim,
Ben onsuz hiçbir şey öğrenmedim.
Her zaman onun yolunda nöbetteyim,
Öğrettikleri ile aydınlığın zirvesindeyim.
Öğretmenim, canım öğretmenim
Seninle birlikte var oldu her şeyim.
Ben sen olmadan neredeyse bir hiçim.
Senin öğrettiklerin ile neşeliyim.
ÖĞRETMENİME
Kalem, silgi, defter
Sen yoksan neye yarar.
Küçücük parmaklarım,
Nasıl harfleri arar.
Senden hiç ayrılamam,
Ailem gibisin benim.
Öğretmenler gününde,
Çokça öpülsün ellerin.
BİR TOHUMDUR EKİLEN
Bir tohumdur senden bize ekilen,
En zor anlarımızdadır senden bize yetişen,
Ne kadar çok verirsen
Sana o kadar çok sevgi gelir öğrencilerinden.
Öğretmenin seni ne çok seviyoruz bilsen,
Geçilmiyor hiçbir yanımız sevgiden.
Unutulmayacak çok şey kaldı senden
Bunları ifade edilmiyor dilden.
ANA GİBİ, BABA GİBİ
Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi
Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi...
ÖĞRETMENİM
Ömründen ömür kattın bize,
Günlerini feda ettin hepimize,
Razı gelmezdin bir şey olsa birimize.
Ecel terlerin bak dönüştü denize...
Tüm kelimelerimi kulansam yetmez.
Maksadım bir teşekkür, yoksa anlatmak seni
Elbette sayfalarca yazsam yine yetmez.
Nasıl sevmeyecekmiş öğrencilerin seni.
İnsan böyle fedakar olan bir şahsiyetin
Manevi hakkını hiçbir zaman ödeyemez...
ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR
Benim Canım Öğretmenim
Öğrenci bir fidandır,
Öğretmen yağmur.
Azıcık ıslatsa
Büyüyüp ağaç olur.
Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,
Öğrenciye okumayı öğreten.
Eli kalem tutmazken
Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.
24 Kasım 1928 tarihinde açılan Millet Mekteplerinde yaşlı, genç, çocuk, kadın demeden herkese yeni harflerle okuma yazma öğretilmiştir.
Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri ( 24 Kasım Öğretmenler Günü ) olarak kutlanmaktadır.
24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.