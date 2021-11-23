23 Kasım 2021 Salı 14:27 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 14:27

24 Kasım 2021 Öğretmenler Günü için güzel sözler ve mesajlar paylaşılmaya başlandı. Öğrenciler bu önemli günde öğretmenlerine güzel sözler ve Öğretmenler Günü kutlama mesajı göndermek istiyorlar. Bu kutsal mesleğin önemini vurgulamak için günün anlam ve önemine ilişkin okullarda da Öğretmenler Günü sözleri ve şiirler okunacak. Siz de baş tacı öğretmenlerinize Öğretmenler Günü kutlama mesajı atabilir, bu özel günde onları hatırladığınızı gösterebilirsiniz. İşte Öğretmenler günü için kutlama mesajları ve anlamlı sözler

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Öğretmenler günü mesajları tüm öğrenciler ve öğretmen yakını olanlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. En güzel, en anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 24 Kasım 1928 tarihinde açılan Millet Mekteplerinde yaşlı, genç, çocuk, kadın demeden herkese yeni harflerle okuma yazma öğretilmiştir.Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri ( 24 Kasım Öğretmenler Günü ) olarak kutlanmaktadır. İşte Öğretmenler Günü kutlama mesajları

ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ

Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler Günün kutlu olsun!

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Öğretmeniz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.

"Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir. Dünyamı değiştirdiğin için teşekkürler"

Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.

Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Türkiye Cumhuriyeti, çağı, bilimin ışığında sizlerin gayreti ile yakalayacaktır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

Her bilgiyi, doğruyu zihinlerimize sevgiyle ilmek ilmek işleyen, her zorlukta sabretmeyi öğreten biricik öğretmenim. Sizi tanıdığım için, hayatıma dokunduğunuz için çok şanslıyım. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim.

"Güzel ülkemizin insanlarını özveri ile yetiştiren öğretmenlerimiz siz her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

Başarılı nesiller yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. 24 Kasım'ınız kutlu olsun

"Çocuğumun ikinci ebeveyni ve harika bir akıl hocası olduğun için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!"

"Sen kıvılcımsın, ilhamın, rehberin, hayatımın mumu. Benim öğretmenim olduğunuz için çok müteşekkirim."

"Eğitim bir kova doldurmak değil, ateş yakmaktır"

"İyi öğretim, doğru cevap vermekten çok doğru soru vermekten ibarettir"

"Hatırlayalım: Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir.""Siz çocuklarınızın yaşayan oklar olarak gönderildiği yaylarsınız."

"En iyi öğretmenler kitaptan değil yürekten öğretir. Harika bir öğretmen olduğun için teşekkürler."

Öğretmenler Günü için kısa şiirler!

Öğretmenler Günü için öğrenci konuşması! Öğretmenler günü konuşma metni